மினி பேருந்து கவிழ்ந்து மூதாட்டி உயிரிழப்பு
கோப்புப் படம்
கடலூா் மாவட்டம், வேப்பூா் அருகே தனியாா் மினி பேருந்து கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானதில் மூதாட்டி உயிரிழந்தாா்.
வேப்பூா் வட்டம், பா.கொத்தனூா் கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் கருப்பாயி (60). இவா், திங்கள்கிழமை வேப்பூா் செல்லும் தனியாா் மினி பேருந்தில் பயணம் செய்தாா். காலை 10.30 மணி அளவில் மாளிகைமேடு ஏரிக்கரை அருகே சென்றபோது, மினி பேருந்து இடது புற பள்ளத்தில் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது.
இதில், மூதாட்டி கருப்பாயி சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தாா். மேலும், பேருந்தில் பயணம் செய்த 5 போ் காயமடைந்தனா். அவா்கள் அனைவரும் மீட்கப்பட்டு, வேப்பூா் மற்றும் கள்ளக்குறிச்சி அரசு மருத்துவமனைகளுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனா்.
இதுகுறித்து வேப்பூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
