Dinamani
கடலூர்

மினி பேருந்து கவிழ்ந்து மூதாட்டி உயிரிழப்பு

Updated On :30 மார்ச் 2026, 7:31 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

கடலூா் மாவட்டம், வேப்பூா் அருகே தனியாா் மினி பேருந்து கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானதில் மூதாட்டி உயிரிழந்தாா்.

வேப்பூா் வட்டம், பா.கொத்தனூா் கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் கருப்பாயி (60). இவா், திங்கள்கிழமை வேப்பூா் செல்லும் தனியாா் மினி பேருந்தில் பயணம் செய்தாா். காலை 10.30 மணி அளவில் மாளிகைமேடு ஏரிக்கரை அருகே சென்றபோது, மினி பேருந்து இடது புற பள்ளத்தில் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது.

இதில், மூதாட்டி கருப்பாயி சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தாா். மேலும், பேருந்தில் பயணம் செய்த 5 போ் காயமடைந்தனா். அவா்கள் அனைவரும் மீட்கப்பட்டு, வேப்பூா் மற்றும் கள்ளக்குறிச்சி அரசு மருத்துவமனைகளுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனா்.

இதுகுறித்து வேப்பூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

தொடர்புடையது

தனியாா் பேருந்து மோதி சிறுமி உயிரிழப்பு

தனியாா் பேருந்து மோதி சிறுமி உயிரிழப்பு

கிணற்றில் தவறி விழுந்த மூதாட்டி உயிரிழப்பு

கிணற்றில் தவறி விழுந்த மூதாட்டி உயிரிழப்பு

தனியாா் பேருந்து மோதியதில் உணவு விநியோக ஊழியா் உயிரிழப்பு

தனியாா் பேருந்து மோதியதில் உணவு விநியோக ஊழியா் உயிரிழப்பு

காா் மோதியதில் மூதாட்டி உயிரிழப்பு

காா் மோதியதில் மூதாட்டி உயிரிழப்பு

வீடியோக்கள்

#tnassemblyelections | வேட்புமனு தாக்கல் செய்த முக்கியத் தலைவர்கள்! |
வீடியோக்கள்

#tnassemblyelections | வேட்புமனு தாக்கல் செய்த முக்கியத் தலைவர்கள்! |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | களத்துக்கு வந்த முதல்வர் வேட்பாளர்கள்! | News & Views | E-20 |
வீடியோக்கள்

Podcast | களத்துக்கு வந்த முதல்வர் வேட்பாளர்கள்! | News & Views | E-20 |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
IPL 2026 | பந்துவீசுவாரா கிரீன்?: ரஹானே கேள்விக்குப் பதிலளித்த கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியா |
வீடியோக்கள்

IPL 2026 | பந்துவீசுவாரா கிரீன்?: ரஹானே கேள்விக்குப் பதிலளித்த கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியா |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
“எடப்பாடியால் பாஜகவை எதிர்க்க முடியாது”: காங்கிரஸ் பீட்டர் அல்போன்ஸ்
வீடியோக்கள்

“எடப்பாடியால் பாஜகவை எதிர்க்க முடியாது”: காங்கிரஸ் பீட்டர் அல்போன்ஸ்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

8 மணி நேரங்கள் முன்பு