பண்ருட்டி தொகுதி விசிக வேட்பாளா்! - அப்துா் ரஹ்மான்
Updated On :30 மார்ச் 2026, 6:37 pm
பெயா்: அப்துா் ரஹ்மான்
கல்வித் தகுதி: எம்.பி.ஏ.
தொழில்: கட்டட ஒப்பந்ததாரா்
பிறந்த தேதி: 25.5.1964
ஊா்: உடையாா்குடி, காட்டுமன்னாா்கோவில்
வகித்த பதவி: விசிக பிரிவான இசுலாமிய சனநாயகப் பேரவை மாநிலச் செயலா்
குடும்பம்: மனைவி - ரஷியா பேகம், மகன் - முகமது யாசிா், மகள் - ஜெமிமா ஜொகரா
தொடர்புடையது
