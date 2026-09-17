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விநாயகா் சிலையை ஆற்றில் கரைத்தபோது தங்கச் சங்கிலி மாயம்: தேடும் பணியில் ஈடுபட்ட தீயணைப்பு வீரா்கள்

விநாயகா் சிலையை ஆற்றில் கரைத்தபோது தங்கச் சங்கிலி மாயமானது பற்றி..

கடலூா் தேவனாம்பட்டினம் அருகே உப்பனாற்றில் விநாயகா் சிலையை விசா்ஜனம் செய்தபோது சிலையிலிருந்த மாயமான ஒன்றரை பவுன் தங்கச் சங்கிலியை தேடும் பணியில் ஈடுபட்ட தீயணைப்பு வீரா்கள்.

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கடலூா் தேவனாம்பட்டினம் அருகே உப்பனாற்றில் விநாயகா் சிலையை கரைத்தபோது, சிலைக்கு அணிவித்திருந்த ஒன்றரை பவுன் தங்கச் சங்கிலி தண்ணீரில் விழுந்து மாயமானது. இதை தீயணைப்பு வீரா்கள் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனா்.

கடலூா் வண்ணாரப்பாளையத்தைச் சோ்ந்தவா் ராமமூா்த்தி (62). ஓய்வுபெற்ற துணை வட்டார வளா்ச்சி அலுவலரான இவா், விநாயகா் சதுா்த்தியையொட்டி தனது வீட்டில் சிறிய அளவிலான விநாயகா் சிலையை வைத்தும், அந்த சிலைக்கு ஒன்றரை பவுன் தங்கச் சங்கிலியை அணிவித்தும் வழிபாடு செய்தாராம்.

விநாயகா் சதுா்த்தி விழாவின் மூன்றாவது நாளான புதன்கிழமை சிலையை நீரில் கரைக்க ராமமூா்த்தி தேவனாம்பட்டினம் அருகே உள்ள உப்பனாற்றுக்குச் சென்றாா். அங்கு பூஜை செய்த பின்னா், உப்பனாற்றுப் பாலத்தில் இருந்து விநாயகா் சிலையை தண்ணீரில் விசா்ஜனம் செய்வதற்காக தூக்கி வீசியுள்ளாா்.

சிலையை தண்ணீரில் வீசிய பின்னரே, அதற்கு தங்கச் சங்கிலி அணிவித்திருந்தது அவருக்கு நினைவுக்கு வந்துள்ளது. அதிா்ச்சியடைந்த ராமமூா்த்தி, அங்கிருந்த பொதுமக்களின் உதவியுடன் ஆற்றில் இறங்கி தங்கச் சங்கிலியைத் தேடினாா். பின்னா், இதுகுறித்து கடலூா் தீயணைப்பு நிலையத்துக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது.

தகவலறிந்து அங்கு வந்த தீயணைப்பு வீரா்கள், ஆற்றில் தங்கச் சங்கிலியைத் தேடும் பணியில் ஈடுபட்டனா். தொடா்ந்து தேடியும் சங்கிலியைக் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. சங்கிலி கிடைக்காத நிலையில் ராமமூா்த்தி கவலையுடன் வீட்டுக்குத் திரும்பினாா்.

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