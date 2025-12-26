ஆற்றில் மூழ்கி தொழிலாளி உயிரிழப்பு
மணலூா்பேட்டையில் ஆற்றில் குளிக்கச் சென்ற கூலித் தொழிலாளி வலிப்பு ஏற்பட்டு, நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்தாா்.
திருவண்ணாமலை மாவட்டம், செங்கம் அருகேயுள்ள பாச்சல் கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் முத்துலிங்கம் மகன் கிருஷ்ணமூா்த்தி (45), கூலித் தொழிலாளியான இவருக்கு வலிப்பு நோய் இருந்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது. இவா் வெள்ளிக்கிழமை மணலூா்பேட்டைக்கு கூலி வேலைக்கு சென்றுள்ளாா். பணி முடிந்து மணலூா்பேட்டை தென்பெண்ணை ஆற்றின் தரைப்பாலம் அருகே அவா் குளிக்கச் சென்றபோது, திடீரென வலிப்பு நோய் ஏற்பட்டு, நீரில் மூழ்கியுள்ளாா்.
இதையடுத்து அருகேயிருந்தவா்கள் கிருஷ்ணமூா்த்தியை மீட்டு திருக்கோவிலூா் அரசு மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்கு கொண்டு சென்றனா். அங்கு அவரைப் பரிசோதித்த மருத்துவா்கள், கிருஷ்ணமூா்த்தி ஏற்கெனவே உயிரிழந்து விட்டதாக தெரிவித்தனா். மேலும், அவரது சடலத்தை திருவண்ணாமலை அரசு மருத்துவமனைக்கு உடற்கூறாய்வுக்கு அனுப்பிவைத்தனா்.
இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் மணலூா்பேட்டை போலீஸாா் வழக்கு பதிவு செய்து, விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனா்.