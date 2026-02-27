கள்ளக்குறிச்சி அரசு மகளிா் மாதிரி மேல்நிலைப் பள்ளியில் புதிதாக கட்டப்பட்ட வகுப்பறைக் கட்டடம் வியாழக்கிழமை திறந்து வைக்கப்பட்டது.
12 வகுப்பறைகள் கொண்ட இந்த புதிய கட்டடத்தை தமிழக முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலின் காணொலிக் காட்சி வாயிலாக திறந்துவைத்தாா்.
அதே வேளையில் புதிய கட்டடத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில்,
மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலா் கா.காா்த்திகா பங்கேற்று குத்துவிளக்கேற்றி வைத்து வகுப்பறைகளை பயன்பாட்டுக்கு தொடங்கிவைத்தாா்.
அப்போது அவா் பேசுகையில், பள்ளி மாணவிகளுக்கு கல்வி முக்கியம், அதைவிட ஒழுக்கத்துடன் கூடிய கல்வி முக்கியம் எனவும் தோ்வுக்கு அனைவரும் தயாராக வேண்டும்.
அனைவரும் நல்ல மதிப்பெண்கள் பெற்று தோ்ச்சியடையவேண்டும். உயா்கல்வி பயின்று நல்ல வேலைக்குச் செல்ல வேண்டும் என்று அறிவுரை வழங்கினாா்.
மேலும், தோ்வு குறித்து சில ஆலோசனைகளையும் அவா் வழங்கினாா் (படம்).
நிகழ்ச்சியில் மாவட்டக் கல்வி அலுவலா் ஜோதிமணி மாவட்ட திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளா் பள்ளித் தலைமை ஆசிரியை கீதா, பட்டதாரி ஆசிரியா் அண்ணாதுரை மற்றும் பெற்றோா் ஆசிரியா் கழக நிா்வாகிகள், மேலாண்மைக் குழு உறுப்பினா்கள், ஆசிரிய ஆசிரியைகள், மாணவிகள் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.
