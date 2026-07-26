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கள்ளக்குறிச்சி

மதுபோதையில் சாலையில் படுத்து போக்குவரத்துக்கு இடையூறு! இளைஞா் மீது வழக்கு!

மதுபோதையில் சாலையில் படுத்து போக்குவரத்துக்கு இடையூறு ஏற்படுத்திய இளைஞா் மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்தனா்.

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மேலூா் பேருந்து நிறுத்தம் அருகே சாலையில் போக்குவரத்துக்கு இடையூறாக படுத்திருந்த இளைஞா்.

Updated On :26 ஜூலை 2026, 3:19 am IST

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கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், சங்கராபுரம் அருகே மதுபோதையில் சாலையில் படுத்து போக்குவரத்துக்கு இடையூறு ஏற்படுத்திய இளைஞா் மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்தனா்.

சங்கராபுரம் காவல் நிலைய உதவி ஆய்வாளா் ஏழுமலை தலைமையிலான போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை மேலூா் பகுதியில் ரோந்து சென்றுள்ளனா்.

அப்போது மேலூா் பேருந்து நிறுத்தம் அருகே சாலையின் நடுவே மதுபோதையில் போக்குவரத்துக்கு இடையூறாக படுத்திருந்த மேலேரியைச் சோ்ந்த ரா.முத்தையன் (29) என்பவரை சாலையில் இருந்து அப்புறப்படுத்தினா். மேலும், இதுகுறித்து சங்கராபுரம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்தனா்.

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