புதுச்சேரியில் இன்று தவெக பொதுக்கூட்டம்: விஜய் பங்கேற்பதால் பலத்த பாதுகாப்பு
கரூா் துயர சம்பவத்திற்குப் பிறகு தமிழக வெற்றிக்கழகத் தலைவா் விஜய் செவ்வாய்க்கிழமை (டிச. 9) பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்று உரையாற்றுகிறாா். இதற்காக கடும் நிபந்தனைகளுடன் உப்பளம் துறைமுக மைதானத்தில் பொதுக்கூட்டம் நடத்த அனுமதியளிக்கப்பட்டுள்ளது. கியூஆா் குறியீடு இருந்தால் தான் அனுமதி அளிக்கப்படும் என்ற நிபந்தனையுடன் 5 ஆயிரம் பேருக்கு மட்டும பொதுக் கூட்டத்தில் பங்கேற்க அனுமதி அளிக்கப்படும் என்று காவல் துறை கண்டிப்புடன் கூறியுள்ளது.
அரசியல் கட்சி ஆரம்பித்த பிறகு நடிகா் விஜய் வித்தியாசமான முறையில் மக்கள் சந்திப்பு என்ற பெயரில் தமிழக சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டாா். அவா் தனக்கென உருவாக்கியுள்ள அதி நவீன சொகுசுப் பேருந்தில் பயணம் சென்றாா். அவரது இந்த மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சிகளில் கடும் கூட்டம் கூடியதால் பல இடங்களில் தள்ளுமுள்ளு, தொண்டா்களுக்கு பாதிப்பு போன்ற நிகழ்வுகள் அரங்கேறின. இதன் தொடா்ச்சியாக, கடந்த செப்.27-இல் கரூரில் விஜய் பங்கேற்ற மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சியில் பெரும் நெரிசல் ஏற்பட்டு அப்பாவி மக்கள் 41 போ் உயிரிழந்தனா்.
இந்திய அளவில் பெரும் துயரமாக பேசப்பட்ட இந்த நிகழ்வுக்குப்பிறகு, விஜய் மக்கள் சந்திப்பு கூட்டங்களை நடத்தவில்லை. அதே நேரத்தில் இதுபோன்ற நிகழ்வுகள் இனி நடக்காமல் இருக்க சாலைப் பேரணிகள் நடத்த கடும் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்க வேண்டும் என்று நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. அதன் அடிப்படையில் தமிழக அரசும் வழிகாட்டு நெறிமுறைகளும் வெளியிடப்பட்டன.
இந்த நிலையில் புதுச்சேரியில் தவெக கடும் நிபந்தனைகளுடன் பொதுக்கூட்டம் நடத்த அம்மாநில அரசு அனுமதி வழங்கியது. அதன்படி புதுச்சேரி உப்பளம் துறைமுக மைதானத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை விஜய் பங்கேற்கும் பொதுக்கூட்டம் நடத்தப்படுகிறது.
இதுகுறித்து புதுச்சேரி முதுநிலை காவல் கண்காணிப்பாளா் ஆா். கலைவாணன் செய்தியாளா்களிடம் திங்கள்கிழமை கூறியது: உப்பளத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை காலை நடைபெறவுள்ள தவெக பொதுக்கூட்டத்தில் 5,000 போ் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுவா். இதற்காக அக்கட்சி சாா்பில் புதுச்சேரியைச் சோ்ந்த 5 ஆயிரம் பேருக்கு கியூஆா் குறியீடுடன் அனுமதி அட்டைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
பிற மாநிலத்தினருக்கு அனுமதியில்லை: தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட பிற மாநிலத்தினா் இக் கூட்டத்துக்கு வர வேண்டாம். அனுமதி அட்டை இல்லாதவா்கள் உள்ளே அனுமதிக்கப்பட மாட்டாா்கள். மூன்று இடங்களில் வாகன நிறுத்துமிடம் (பாா்க்கிங்) வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது. புதுச்சேரி மாநில எல்லையில் 17 இடங்களில் சோதனைச் சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
அங்கு பணியில் உள்ள போலீஸாரால், அனுமதி அட்டை இல்லாதவா்கள் திருப்பி அனுப்பப்படுவாா்கள். பொதுக் கூட்டம் நடைபெறும் இடத்துக்கு அருகே உள்ள பள்ளிகளின் மாணவா்கள் பாதிக்காத வகையில்தான் நேரம் ஒதுக்கி தரப்பட்டுள்ளது.
மொத்தம் ஆயிரம் போலீஸாா் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனா். காவல்துறை அறிவுறுத்தல்களைப் பின்பற்றி பொதுக்கூட்டத்தில் தொண்டா்கள் பங்கேற்க வேண்டும். தொண்டா்களுக்கு குடிநீா், ஆம்புலன்ஸ், கழிப்பறை, தீயணைப்பு வண்டி வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளன என்றாா் அவா்.
கடும் கட்டுப்பாடுகள்:
தவெக பொதுக்கூட்டத்துக்கு காவல்துறை கடும் கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளது. அதன்படி, கா்ப்பிணிகள், சிறுவா்களுக்கு அனுமதி இல்லை. விஜய் செவ்வாய்க்கிழமை காலை 8 மணிக்கு பனையூரில் உள்ள வீட்டிலிருந்து காரில் புறப்படுகிறாா். அங்கிருந்து சாலை வழியாக காலை 10.30 மணிக்கு உப்பளம் துறைமுக வளாகத்துக்கு வருகிறாா். விஜய் பிரசார வாகனத்தில் நின்றபடி பேசுவாா். கூட்டத்தில் பங்கேற்கும் தொண்டா்களுக்கு இருக்கைகள் வசதி கிடையாது. நின்றபடியே விஜய்யின் பேச்சைக் கேட்கவுள்ளனா்.
பொதுக்கூட்ட மைதானம் மழை காரணமாக சேறும், சகதியுமாக இருந்தது. தற்போது தண்ணீா் வெளியேற்றப்பட்டு, மண்ணை கொட்டி சமப் படுத்தப்பட்டுள்ளது. உப்பளம் சாலையிலிருந்து கூட்டம் நடைபெறும் இடத்தைச் சுற்றிலும் தகர ஷீட்டுகள் கொண்டு அடைக்கப்பட்டுள்ளது.
கூட்டத்தில் பங்கேற்பவா்களுக்கு, குடிநீா் வசதிக்காக பிளாஸ்டிக் டேங்குகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. கூட்டத்தைப் பிற்பகல் 12.30 மணிக்கு மேல் நடத்தக்கூடாது என்றும் காவல்துறை உத்தரவிட்டுள்ளது.
புதுச்சேரியில் திங்கள்கிழமை முதல் கூட்டம் நடைபெறும் மைதானத்தில் பாதுகாப்புப் பணியில் போலீஸாா் ஈடுபட்டு வருகின்றனா்.
பொதுக் கூட்டத்தில் பங்கேற்க வருவோா், வாகனங்களைச் சாலையோரம் நிறுத்தக் கூடாது. பழைய துறைமுக வளாகம், உப்பளம் மைதானம், பாண்டி மெரீனா கடற்கரையின் பின் பகுதியில் நிறுத்த ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. உப்பளம் சாலையில் செவ்வாய்க்கிழமை காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 1 மணி வரை போக்குவரத்துக்கு தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. இதே போல பொதுக்கூட்டத்துக்கு வரும் தொண்டா்கள் வாகனங்களைக் குறிப்பிட்ட இடங்களில் நிறுத்தி விட்டு மைதானத்துக்கு நடந்தே வர வேண்டும் என காவல் துறை சாா்பில் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன.