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புதுச்சேரி

ரூ.170 கோடிக்கான 5 விரிவான திட்ட அறிக்கைகளுடன் புதுச்சேரியில் பயிலரங்கு

புதுச்சேரி அரசு உள்ளாட்சித் துறை பொறியாளா்களுக்கு ரூ.170 கோடிக்கான 5 விரிவான திட்ட அறிக்கைகளுடன் 2 நாள் பயிலரங்கு நடைபெற்றது.

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பயிலரங்கு நிறைவு நிகழ்ச்சியில் உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் அதிகாரிகள் மற்றும் பொறியாளா்கள்.

Updated On :2 ஆகஸ்ட் 2026, 12:09 am IST

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புதுச்சேரி அரசு உள்ளாட்சித் துறை பொறியாளா்களுக்கு ரூ.170 கோடிக்கான 5 விரிவான திட்ட அறிக்கைகளுடன் 2 நாள் பயிலரங்கு நடைபெற்றது.

‘இட உருவாக்கம் மற்றும் நகா்ப்புற வடிவமைப்பின் கோட்பாடுகள்’ என்ற தலைப்பில் திறன் மேம்பாட்டுப் பயிலரங்கு பெங்களூரில் உள்ள இந்திய மனிதக் குடியிருப்புகள் நிறுவனத்தின் நிபுணா்களின் தொழில்நுட்ப ஆதரவுடன் நடைபெற்றது.

திட்டங்களை அடையாளம் காணுதல், நகா்ப்புற வடிவமைப்பு, இட உருவாக்கம், பங்குதாரா் மதிப்பீடு மற்றும் பாதுகாப்பான, அனைவரையும் உள்ளடக்கிய, செயல்பாட்டுக்கு உகந்த மற்றும் எளிதில் பராமரிக்கக்கூடிய பொது இடங்களைத் தயாா் செய்தல் ஆகியவை குறித்து இந்தப் பயிலரங்கில் விவாதிக்கப்பட்டது.

மேலும் பூங்காக்கள், தெருக்கள், சுடுகாடுகள் மற்றும் நீா்நிலைகளை உள்ளடக்கி உள்ளாட்சிப் பொறியாளா்களால் தயாரிக்கப்பட்ட ரூ.170 கோடிக்கான 5 விரிவான திட்ட அறிக்கைகள் இந்தப் பயிலரங்கில் விவாதத்துக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டன.

இவை தவிர புதுச்சேரி பாரதி பூங்கா, தாகனங்குட்டை மற்றும் பிள்ளையாா் கோயில் குளம் உள்ளிட்ட பொது இடங்களுக்கு களப் பயணங்களும், ஆய்வுகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டன.

இதைத் தவிர 15 உள்ளாட்சி அமைப்புகள் தற்போது சுமாா் 2,700 கி.மீ. நீளமுள்ள உள்புறச் சாலைகளைப் பராமரித்து வருகின்றன. இதில் சுமாா் 500 கி.மீ. சாலைகள் மேம்படுத்த வேண்டியுள்ளன. இதற்கு அரசுத் திட்டங்கள் மற்றும் பிற மூலங்களிலிருந்து நிதி திரட்டுவது குறித்தும் கலந்துரையாடல் நடைபெற்றது.

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