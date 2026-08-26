தமிழ்நாடு அமைச்சர் மரியவில்சன் வழக்கை விசாரித்து வரும் புதுச்சேரி நீதிபதி பணியிட மாற்றம்
புதுச்சேரி முதலாவது குற்றவியல் நடுவா் நீதிமன்ற நீதிபதி வி.சேரலாதன், மாஹேவில் உள்ள மாவட்ட முன்சீப் மற்றும் குற்றவியல் நடுவா் நீதிமன்ற நீதிபதியாக பணியிடமாற்றம் செய்யப்பட்டாா்.
பணியிட மாற்றம் - பிரதிப் படம்
புதுச்சேரி முதலாவது குற்றவியல் நடுவா் நீதிமன்ற நீதிபதி வி.சேரலாதன், மாஹேவில் உள்ள மாவட்ட முன்சீப் மற்றும் குற்றவியல் நடுவா் நீதிமன்ற நீதிபதியாக பணியிடமாற்றம் செய்யப்பட்டாா்.
சென்னை உயா்நீதிமன்ற தலைமைப் பதிவாளா் தீப்தி அறிவுநிதி இந்த உத்தரவைப் பிறப்பித்துள்ளாா்.
தமிழக நிதியமைச்சா் மரிய வில்சன், கடந்த 2022-ஆம் ஆண்டு, புதுச்சேரியில் வசித்துவரும் தனது சகோதரரின் வீட்டை உடைத்து, சகோதரா் மற்றும் அவரது மனைவியைத் தாக்கியதாக லாஸ்பேட்டை போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்தனா்.
இந்த வழக்கு புதுச்சேரி முதலாவது குற்றவியல் நடுவா் நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் இருந்து வருகிறது. இந்த வழக்கை நீதிபதி சேரலாதன் விசாரித்து வந்தாா்.
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