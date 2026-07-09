Dinamani
தமிழக காங்கிரஸ் மேலிட பொறுப்பாளர் குலாம் அகமது!நோபல் பரிசுக்கான வைகோவின் பரிந்துரைக்கு நன்றி: திருமாவளவன் திரிணமூல் ஆதரவாளரை கன்னத்தில் அறைந்த மமதா பானர்ஜி!ஈரானை இன்று இரவு கடுமையாகத் தாக்குவோம்: அதிபர் டிரம்ப் எச்சரிக்கை!தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் மேலிட பொறுப்பாளர் குலாம் அகமது!நோபல் பரிசுக்கான வைகோவின் பரிந்துரைக்கு நன்றி: திருமாவளவன் எம்பிபிஎஸ் இடங்கள் பறிபோனது பற்றி அமைச்சர் இன்னும் பதில் அளிக்கவில்லை: அண்ணாமலை கூடுதல் கழிப்பறைகள் வேண்டும்: எழும்பூர் அரசு மகப்பேறு மருத்துவமனையில் முதல்வர் விஜய்யிடம் கோரிக்கைபிறந்த குழந்தையை குடும்பத்தாரிடம் காட்ட லஞ்சம்! பணிநீக்கம் செய்யப்படும் என அருண் ராஜ் எச்சரிக்கை!அமைச்சர் அருண்ராஜுக்கு அண்ணாமலை பாராட்டு!குதிரை பேர வழக்கு: செந்தில் பாலாஜிக்கு முன் ஜாமீன்!ஈரான் - அமெரிக்கா போர் நிறுத்த ஒப்பந்தம் ரத்து! டிரம்ப் அறிவிப்பு தமிழ்நாட்டில் நாளைமுதல் தனியார் பால், தயிர் விலை உயர்வு!நலம் ஏஐ சேவை! அரசு மருத்துவமனைகளில் வாட்ஸ்ஆப் மூலமாக முன்பதிவு செய்யலாம்!
/
புதுச்சேரி

புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசம் முழுவதும் 7 சனிக்கிழமைகள் பள்ளிகள் இயங்கும்

புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்தில் அனைத்து வகை பள்ளிகளும் 7 சனிக்கிழமைகளில் இயங்கும் என்று மாநில பள்ளிக் கல்வித் துறை இணை இயக்குநா் வி.ஜி.சிவகாமி சுற்றறிக்கை அனுப்பியுள்ளாா்.

News image

புதுச்சேரி சட்டப்பேரவை

Updated On :9 ஜூலை 2026, 3:15 am IST

Syndication

புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்தில் அனைத்து வகை பள்ளிகளும் 7 சனிக்கிழமைகளில் இயங்கும் என்று மாநில பள்ளிக் கல்வித் துறை இணை இயக்குநா் வி.ஜி.சிவகாமி சுற்றறிக்கை அனுப்பியுள்ளாா்.

அதில் கூறியிருப்பதாவது:

வெப்ப அலை காரணமாக அளிக்கப்பட்ட விடுமுறை நாள்களை ஈடு செய்ய 7 சனிக்கிழமைகளில் பள்ளிகள் ஈடுசெய் வேலை நாள்களாக இயங்கும். சனிக்கிழமை வேலைநாள்கள் விவரம்: 11.7.26, 1.8.28, 22.8.26, 5.9.26, 1.10.26, 14.11.26, 28.11.26. இந்த 7 நாள்களும் அரசு, அரசு நிதியுதவி, தனியாா் பள்ளிகள் அனைத்தும் இயங்கும்.

மேலும், மாஹே பிராந்தியத்தில் வெப்ப அலை காரணமாக கூடுதலாக 3 நாள்கள் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டது. அதனால் அந்தப் பிராந்தியத்தில் கூடுதலாக 3 சனிக்கிழமைகள் வேலை நாள்களாக இருக்கும் என்றும் அந்தச் சுற்றறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

ரூ. 100 கோடி மோசடி! தனியார் பள்ளிகள் சங்கத் தலைவர் பி.டி. அரசகுமார் கைது!

ரூ. 100 கோடி மோசடி! தனியார் பள்ளிகள் சங்கத் தலைவர் பி.டி. அரசகுமார் கைது!

புதுச்சேரிக்கு ஆண்டுக்கு 10% கூடுதல் நிதி: மத்திய அரசுக்கு முதல்வா் ரங்கசாமி வலியுறுத்தல்

புதுச்சேரிக்கு ஆண்டுக்கு 10% கூடுதல் நிதி: மத்திய அரசுக்கு முதல்வா் ரங்கசாமி வலியுறுத்தல்

புதுச்சேரியிலும் ஜூன் 4-ல் பள்ளிகள் திறப்பு

புதுச்சேரியிலும் ஜூன் 4-ல் பள்ளிகள் திறப்பு

கோடை வெய்யில்: பள்ளிகள் திறப்பு தள்ளிப்போகிறதா? அமைச்சர் ராஜ்மோகன் பதில்!

கோடை வெய்யில்: பள்ளிகள் திறப்பு தள்ளிப்போகிறதா? அமைச்சர் ராஜ்மோகன் பதில்!

விடியோக்கள்

வெளியானது 'தி ரைஸ் ஆஃப் ஜிடிஎன்' பாடல்!

வெளியானது 'தி ரைஸ் ஆஃப் ஜிடிஎன்' பாடல்!

தமிழ்நாட்டில் மட்டும் ஏன் அருவருப்பான அரசியல்?: Thirumavalavan | VCK | DMK | TVK

தமிழ்நாட்டில் மட்டும் ஏன் அருவருப்பான அரசியல்?: Thirumavalavan | VCK | DMK | TVK

பள்ளிக்கூடம் செல்ல முதல்வரிடம் பஸ் வசதி கேட்கும் மாணவி | CM Vijay | TVK | School Bus | Sivagangai

பள்ளிக்கூடம் செல்ல முதல்வரிடம் பஸ் வசதி கேட்கும் மாணவி | CM Vijay | TVK | School Bus | Sivagangai

இதற்கு காரணம் செங்கோட்டையன் அல்ல| CM Vijay | TVK | Jagadeswaran interview | Aadhav arjuna

இதற்கு காரணம் செங்கோட்டையன் அல்ல| CM Vijay | TVK | Jagadeswaran interview | Aadhav arjuna