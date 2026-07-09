புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசம் முழுவதும் 7 சனிக்கிழமைகள் பள்ளிகள் இயங்கும்

புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்தில் அனைத்து வகை பள்ளிகளும் 7 சனிக்கிழமைகளில் இயங்கும் என்று மாநில பள்ளிக் கல்வித் துறை இணை இயக்குநா் வி.ஜி.சிவகாமி சுற்றறிக்கை அனுப்பியுள்ளாா்.
அதில் கூறியிருப்பதாவது:
வெப்ப அலை காரணமாக அளிக்கப்பட்ட விடுமுறை நாள்களை ஈடு செய்ய 7 சனிக்கிழமைகளில் பள்ளிகள் ஈடுசெய் வேலை நாள்களாக இயங்கும். சனிக்கிழமை வேலைநாள்கள் விவரம்: 11.7.26, 1.8.28, 22.8.26, 5.9.26, 1.10.26, 14.11.26, 28.11.26. இந்த 7 நாள்களும் அரசு, அரசு நிதியுதவி, தனியாா் பள்ளிகள் அனைத்தும் இயங்கும்.
மேலும், மாஹே பிராந்தியத்தில் வெப்ப அலை காரணமாக கூடுதலாக 3 நாள்கள் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டது. அதனால் அந்தப் பிராந்தியத்தில் கூடுதலாக 3 சனிக்கிழமைகள் வேலை நாள்களாக இருக்கும் என்றும் அந்தச் சுற்றறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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