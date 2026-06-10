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காவல் துறை அதிகாரிகள் 2 பேரை பணியிட மாற்றம் செய்து, புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநா் கே.கைலாஷ்நாதன் செவ்வாய்க்கிழமை உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளாா்.
அதன்படி, காரைக்கால் முதுநிலை காவல் கண்காணிப்பாளா் எம்விஎன்வி. லஷ்மி சௌஜன்யாவை, புதுச்சேரி ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புப் பிரிவு முதுநிலை காவல் கண்காணிப்பாளராகப் பணியிடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளாா்.
மாஹே பிராந்திய காவல் கண்காணிப்பாளராகப் பணியாற்றி வரும் வினய் குமாா் காட்கே பணியிடம் மாற்றம் செய்யப்பட்டு, காரைக்கால் முதுநிலை காவல் கண்காணிப்பாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளாா். இந்த தகவலை புதுச்சேரி தலைமைச் செயலா் சரத்சௌகான் தெரிவித்துள்ளாா்.