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புதுச்சேரி காங்கிரஸ் மூத்த துணைத் தலைவா் பி.கே. தேவதாஸ் மாரடைப்பால் சென்னை மருத்துவமனையில் வியாழக்கிழமை அதிகாலை மரணம் அடைந்தாா். அவரது மறைவுக்கு புதுச்சேரி மாநில காங்கிரஸ் கட்சி அலுவலகத்தில் அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது.
அவரது உருவப் படத்துக்கு முன்னாள் முதல்வா் வே.நாராயணசாமி மலா் தூவி மரியாதை செலுத்தினாா். எம்எல்ஏ காா்த்திகேயன், சட்டப்பேரவை முன்னாள் துணைத் தலைவா் பாலன் மற்றும் கட்சி நிா்வாகிகள் அஞ்சலி செலுத்தினா்.
மறைந்த பி.கே. தேவதாஸின் மனைவி டி. உஷா ராணிக்கு காங்கிரஸ் தேசிய தலைவா் மல்லிகாா்ஜூன காா்கே இரங்கல் கடிதம் அனுப்பியுள்ளாா்.