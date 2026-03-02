புதுச்சேரி: புதுச்சேரிக்கு மாநில அந்தஸ்துக்காக முதல்வா் ரங்கசாமியும் அவரது என்.ஆா். காங்கிரஸ் கட்சியும் தோ்தலைப் புறக்கணித்தால் காங்கிரஸ் கட்சி இப் பிரச்னைக்கு ஆதரவு அளிக்கும் என்று புதுச்சேரி பிரதேச காங்கிரஸ் தலைவரும் நாடாளுமன்ற மக்களவை உறுப்பினருமான வெ. வைத்திலிங்கம் கூறினாா்.
இது குறித்து அவா் செய்தியாளா்களிடம் திங்கள்கிழமை கூறியது:
புதுச்சேரி சட்டப்பேரவையில் மாநில அந்தஸ்துக்காக என்.ஆா். காங்கிரஸ் தோ்தலைப் புறக்கணிக்கத் தயாா் என்று முதல்வரும் அக் கட்சியின் தலைவருமான என். ரங்கசாமி அறிவித்திருந்தாா். அவா் அந்த நிலையை எடுத்தால் எங்கள் கட்சி ஆதரவு அளிக்கும். காங்கிரஸ் கட்சியும் தோ்தலைப் புறக்கணிக்கும். புதுச்சேரிக்கு வந்த பிரதமா் நரேந்திர மோடி பங்கேற்ற கூட்டத்தில் மாநில அந்தஸ்து தொடா்பாக முதல்வா் ரங்கசாமி பேசியுள்ளாா். ஆனால் இதற்கு எந்தப் பதிலையும் பிரதமா் அளிக்கவில்லை. மேலும், மாநில அந்தஸ்து பிரச்னை என்பது புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேச மக்களின் உரிமையாகும். அதைத் தனிப்பட்ட அரசுக்குச் சொந்தமான பிரச்னையாக பிரதமா் நரேந்திர மோடியிடம் முதல்வா் ரங்கசாமி எடுத்துக் கூறிய விதம் சரியல்ல. அந்தப் பிரச்னைக்கு இன்னும் அழுத்தம் கொடுத்து அவா் எடுத்துச் சொல்லியிருக்க வேண்டும்.
5 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு புதுச்சேரிக்கு வந்த பிரதமா் நரேந்திர மோடி அரசு விழாவில் அரசியல் சாா்ந்த கருத்துக்களைப் பேசியுள்ளாா். இரட்டை எஞ்ஜின் ஆட்சி என்று சொல்லிக் கொள்ளும் புதுச்சேரியில் ஆளும் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி ஆட்சியில் எந்தத் திட்டங்களையும் அமல்படுத்தவில்லை என்ற காரணத்துக்காகதான் சாதனைகளை எடுத்துச் சொல்ல முடியாமல் அரசியல் பேசியுள்ளாா்.
மேலும், பிரதமா் நரேந்திர மோடி பங்கேற்ற அரசு விழாவில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துப் பாடப்படவில்லை. விழா முடியும்போது தேசியகீதம் இசைக்கப்படவில்லை. மேலும், புதுச்சேரிக்கு ஐந்தாண்டுகளுக்கு முன்பு வந்த நரேந்தி மோடி திறந்து வைத்த எல்லா திட்டங்களும் காங்கிரஸ் ஆட்சியில் நிறைவேற்றப்பட்ட திட்டங்கள்தான். மேலும், புதுச்சேரியின் வளா்ச்சிக்கு வேகத் தடையாக இருந்தது காங்கிரஸ்- திமுக எ ன்றும் பிரதமா் நரேந்திர மோடி சொல்லியிருக்கிறாா். காங்கிரஸ் ஆட்சிக் காலத்தில் பிரதமா் நரேந்திரமோடி அனுப்பி வைத்த அப்போதைய துணைநிலை ஆளுநா்
கிரண்பேடிதான் வேகத்தடையை உருவாக்கினாா். அதனால் இந்த வேகத்தடையை உருவாக்கியவா் பிரதமா் நரேந்திர மோடிதான் என்றாா் வைத்திலிங்கம்.
