Dinamani
டி20 உலகக் கோப்பை : தென்னாப்பிரிக்காவை வீழ்த்தி இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியது நியூசிலாந்து!மாநிலங்களவை அதிமுக வேட்பாளராக தம்பிதுரை அறிவிப்பு - பாமகவுக்கு ஒரு இடம்!முஸ்லிம்கள் கொல்லப்படுவதில் மேற்கு வங்கம் முதலிடம் - பாஜக குற்றச்சாட்டு! திருச்சி சிவா, பேராசிரியர் கான்ஸ்டன்டைன் ரவீந்திரன் - மாநிலங்களவை திமுக வேட்பாளர்களாக போட்டியிடுகின்றனர்மாநிலங்களவை உறுப்பினர் ஆகிறார் பிகார் முதல்வர் நிதீஷ் குமார்?28 பேரவை, 1 மாநிலங்களவை : கூட்டணி பங்கீட்டில் மனநிறைவு - செல்வப்பெருந்தகை
/
புதுச்சேரி

புதுச்சேரியில் தோ்தல் பாதுகாப்புக்காக வந்துள்ள துணை ராணுத்தினா் துப்பாக்கியுடன் அணிவகுப்பு

புதுச்சேரியில் சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் பாதுகாப்புக்காக வந்துள்ள துணை ராணுவப்படையினா் துப்பாக்கியுடன் புதன்கிழமை அணிவகுப்பில் ஈடுபட்டனா்.

News image
புதுச்சேரியில் புதன்கிழமை அணிவகுப்பு நடத்திய துணை ராணுவத்தினா்.
Updated On :4 மார்ச் 2026, 6:34 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

புதுச்சேரியில் சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் பாதுகாப்புக்காக வந்துள்ள துணை ராணுவப்படையினா் துப்பாக்கியுடன் புதன்கிழமை அணிவகுப்பில் ஈடுபட்டனா்.

புதுச்சேரி சட்டப்பேரவைவக்கு விரைவில் தோ்தல் நடத்தப்பட உள்ளது. இந்த தோ்தல் பாதுகாப்புக்காக வெளிமாநிலங்களிலிருந்து துணை ராணுவப்படையினா் புதுச்சேரி வந்துள்ளனா்.

புதுச்சேரி மக்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் சுமுகமான தோ்தலை உறுதி செய்ய வந்துள்ள துணை ராணுவ படையினா், உள்ளூா் போலீஸாருடன் இணைந்து அணிவகுப்பில் ஈடுபட்டனா். கிழக்குப் பிரிவு கண்காணிப்பாா் ஸ்ருதி தலைமையில் ஆய்வாளா்கள் ஜெய்சங்கா், காா்த்திகேயன் உள்ளிட்ட 50-க்கும் மேற்பட்ட துப்பாக்கி ஏந்திய துணை ராணுவ படையினா் அணிவகுப்பு நடத்தினா்.

பெரியகடை காவல் நிலையம் முன்பு தொடங்கிய அணிவகுப்பு, ஆம்பூா் சாலை, எஸ்.வி.படேல் சாலை, அண்ணாசாலை, குமரகுருபள்ளம், கோவிந்தசாலை, மறைமலை அடிகள் சாலை வழியாக புதிய பேருந்து நிலையம் வரைஅணிவகுப்பு நடந்தது.

இதேபோல வில்லியனுாரில் கண்காணிப்பாளா் சுப்பிரமணியன் மேற்பாா்வையில் ஆய்வாளா் கலைச்செல்வன், உதவி ஆய்வாளா் திருமுருகன் தலைமையில் துணை ராணுவத்தினா் அணிவகுப்பு நடத்தினா். அங்கு சுல்தான்பேட்டை, மாட வீதி, கோட்டை மேடு, கண்ணகி பள்ளி வழியாக அணிவகுப்பு சென்றது.

டிரெண்டிங்

புதுச்சேரி கூட்டணி ஆட்சியில் அதிமுக- அன்பழகன் உறுதி

புதுச்சேரி கூட்டணி ஆட்சியில் அதிமுக- அன்பழகன் உறுதி

மோடி ஆட்சியில்தான் ஆளுநா்கள் அதிகார துஷ்பிரயோகம் அதிகரிப்பு: நாராயணசாமி குற்றச்சாட்டு

மோடி ஆட்சியில்தான் ஆளுநா்கள் அதிகார துஷ்பிரயோகம் அதிகரிப்பு: நாராயணசாமி குற்றச்சாட்டு

பிரதமா் வருகையால்புதுச்சேரி மக்களின் பாா்வை மாறியிருக்கிறது: பாஜக தலைவா்

பிரதமா் வருகையால்புதுச்சேரி மக்களின் பாா்வை மாறியிருக்கிறது: பாஜக தலைவா்

புதுச்சேரியில் காங்கிரஸ் சாா்பில் 12 நாள் பாதயாத்திரை தொடக்கம்

புதுச்சேரியில் காங்கிரஸ் சாா்பில் 12 நாள் பாதயாத்திரை தொடக்கம்

வீடியோக்கள்

BJP Annamalai interview | விஜய் 234 வேட்பாளர்களை நிறுத்த முடியுமா? | TVK Vijay | DMK | ADMK
வீடியோக்கள்

BJP Annamalai interview | விஜய் 234 வேட்பாளர்களை நிறுத்த முடியுமா? | TVK Vijay | DMK | ADMK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
Vijay full speech | "தமிழ்நாடே திவாலாகப் போகிறது!" - தஞ்சையில் விஜய் பேச்சு! | TVK
வீடியோக்கள்

Vijay full speech | "தமிழ்நாடே திவாலாகப் போகிறது!" - தஞ்சையில் விஜய் பேச்சு! | TVK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி முடிவு என்ன? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் Exclusive
வீடியோக்கள்

திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி முடிவு என்ன? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் Exclusive

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
"Annamalai-க்கு முன் - பின் என்று எதுவும் இல்லை": Kushbu | Exclusive Interview | BJP
வீடியோக்கள்

"Annamalai-க்கு முன் - பின் என்று எதுவும் இல்லை": Kushbu | Exclusive Interview | BJP

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு