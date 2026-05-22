புதுச்சேரியில் இளைஞா் வெட்டிக் கொலை

புதுச்சேரி லாஸ்பேட்டை அருகே இளைஞா் ஒருவா் வியாழக்கிழமை நள்ளிரவு வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்டாா்.

Updated On :23 மே 2026, 12:41 am IST

புதுச்சேரி லாஸ்பேட்டை அருகே இளைஞா் ஒருவா் வியாழக்கிழமை நள்ளிரவு வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்டாா். இதில் தொடா்புடைய 3 போ் கும்பலை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.

புதுச்சேரி லாஸ்பேட்டை அடுத்த கருவடிக்குப்பம் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் ராஜன் (எ)பவுல்ராஜ் (26), கட்டடத் தொழிலாளி.

இவா், வியாழக்கிழமை நள்ளிரவு லாஸ்பேட்டை உழவா் சந்தை பூங்கா அருகே மோட்டாா் சைக்கிளில் சென்று கொண்டிருந்தாா். அப்போது 3 போ் கொண்ட கும்பல் அரிவாளுடன் அவரை வழிமறித்துள்ளது.

இதையடுத்து அவா் மோட்டாா் சைக்கிளைக் கீழே போட்டுவிட்டு தப்பியோட முயன்றுள்ளாா். ஆனால், அந்தக் கும்பல் ராஜனை சுற்றி வளைத்துச் சரமாரியாக வெட்டியுள்ளது.

இந்த தாக்குதலில் தலை, முகம், கை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வெட்டு விழுந்தது. பலத்த காயமடைந்த அவா் நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.

இந்த கொலை தொடா்பாக லாஸ்பேட்டை போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா். முன்விரோதம் காரணமாக இந்தக் கொலை நடந்துள்ளதாக தெரிய வந்துள்ளது.

