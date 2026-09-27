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மதுக்கடைகள் உரிமம் புதுப்பிப்பு: புதுச்சேரி கலால் துறை எச்சரிக்கை!

புதுச்சேரியில் உரிமம் புதுப்பிக்க தேவையான ஆவணங்களை சமா்ப்பிக்காத மதுக்கடைகளின் உரிமம் இடைநீக்கம் செய்யப்படும் என கலால் துறை எச்சரித்துள்ளது.

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புதுச்சேரியில் உரிமம் புதுப்பிக்க தேவையான ஆவணங்களை சமா்ப்பிக்காத மதுக்கடைகளின் உரிமம் இடைநீக்கம் செய்யப்படும் என கலால் துறை எச்சரித்துள்ளது.

இது தொடா்பாக புதுச்சேரி கலால்துறை துணை ஆணையா் மேத்யூ பிரான்சிஸ் பிறப்பித்துள்ள உத்தரவு: 2026-27-ஆம் ஆண்டுக்கான மொத்த மது விற்பனை உரிமம், சில்லறை மது விற்பனை உரிமம் மற்றும் சுற்றுலா பிரிவு மது விற்பனை உரிமத்தை புதுப்பிக்க சமா்ப்பிக்கப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் பரிசீலனை செய்யப்பட்டன. அப்போது, உரிமத்தை புதுப்பிக்கத் தேவையான சில ஆவணங்கள் அதில் சமா்ப்பிக்கப்படவில்லை என்பது கண்டறியப்பட்டது.

எனவே, 2026-27-ஆம் ஆண்டுக்கான மேற்கூறிய உரிமத்தை புதுப்பிக்க இந்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து 15 நாள்களுக்குள் தேவையான ஆவணங்களை தபால் மூலமாகவோ, நேரிலோ அல்லது அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபா் மூலமாகவோ சமா்ப்பிக்க வேண்டும்.

அவ்வாறு செய்ய தவறினால், முதல் கட்டமாக, இணையவழி அனுமதிகளின் விதிகள் முடக்கப்படும். தொடா்ந்து முன்னறிவிப்பு இன்றி உரிமம் இடைநீக்கம் செய்யப்படும் என அதில் குறிப்பிட்டுள்ளாா்.

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