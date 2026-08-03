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விழுப்புரம்

இன்றைய மின்தடை! - சிறுவந்தாடு

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மின்தடை - கோப்புப் படம்

Updated On :4 ஆகஸ்ட் 2026, 1:40 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சிறுவந்தாடு பகுதிகள் (விழுப்புரம் மாவட்டம்)

நேரம்: காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 1 மணி வரை.

பகுதிகள்: அற்பிச்சம்பாளையம், சிறுவந்தாடு, தாதம்பாளையம், புதுப்பாளையம், உப்புமுத்தாம்பாளையம், மோட்சக்குளம், பக்கமேடு, எம்.ஜி.ஆா் நகா், காந்தி நகா், கள்ளிக்குப்பம், அய்யனாா்கோவில்.

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