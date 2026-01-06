விழுப்புரம்
கஞ்சா விற்பனை: இளைஞா் கைது
விழுப்புரத்தில் கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்டதாக இளைஞரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
விழுப்புரத்தில் கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்டதாக இளைஞரை போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்தனா்.
விழுப்புரம் நகர காவல் நிலைய உதவி ஆய்வாளா்கள் பிரபாகரன், சண்முகம் மற்றும் போலீஸாா் விழுப்புரம் பழைய நகராட்சி பூங்கா பகுதியில் ரோந்துப் பணியில் ஈடுபட்டனா். அப்போது அங்கு சந்தேகப்படும்படி நின்றுகொண்டிருந்த இளைஞா் ஒருவரைப் பிடித்து விசாரித்தனா்.
விசாரணையில் அவா் விழுப்புரம் அகரம் பேட்டை பகுதியைச் சோ்ந்த ந.நிா்மல்குமாா் (23) என்பதும், கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்டதும் தெரியவந்தது.
இதையடுத்து போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, நிா்மல் குமாரை கைதுசெய்தனா். மேலும், அவா் வசமிருந்த 100 கிராம் கஞ்சா பொட்டலங்கள், ரூ.3 ஆயிரம் ரொக்கம், பைக் ஆகியவற்றைப் பறிமுதல்செய்தனா்.