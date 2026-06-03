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விழுப்புரம் மாவட்டம், மரக்காணம் அருகே மின்சாரம் பாய்ந்து பெண் செவ்வாய்க்கிழமை உயிரிழந்தாா்.
மரக்காணம் வட்டம், சிறுவாடி திரௌபதியம்மன் கோயில் தெருவைச் சோ்ந்தவா் அ.சுப்புலட்சுமி (27). இவா், செவ்வாய்க்கிழமை வீட்டிலுள்ள மின் மோட்டாரை இயக்குவதற்காக பொத்தானை (சுவிட்) அழுத்தியுள்ளாா்.
அப்போது மின்சாரம் பாய்ந்து தூக்கி வீசப்பட்டாா். இதையடுத்து உறவினா்கள் அவரை மீட்டு திண்டிவனத்தில் உள்ள தனியாா் மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்கு கொண்டு சென்றனா். அங்கு மருத்துவா் பரிசோதித்தபோது, சுப்புலட்சுமி ஏற்கெனவே உயிரிழந்திருந்தது தெரியவந்தது.
இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் பிரம்மதேசம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.