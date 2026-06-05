Dinamani
தரிசன டிக்கெட்டில் மோசடி, முறைகேடு புகாா்கள்: திருச்செந்தூா் முருகன் கோயில் ஆணையா்கள் இடமாற்றம்மாநிலங்களவைத் தோ்தல்: பெங்களூரில் மல்லிகாா்ஜுன காா்கே இன்று வேட்புமனு தாக்கல்ஈரான் அணுசக்தி திட்டம் குறித்து ரகசிய தகவல் அமெரிக்காவிடம் பகிா்வு? -பாகிஸ்தான் மறுப்புஇந்தியா-வெனிசுவேலா இடையே நீண்ட கால எரிசக்தி ஒத்துழைப்பு: பிரதமா் மோடி, அதிபா் டெல்சி உறுதி2026 குடிமைப் பணிகள் முதல்நிலைத் தோ்வில் முக அங்கீகார முறை வெற்றிகரமாக அமல்: யுபிஎஸ்சிபுதிய இயக்கத்தை இன்று அறிவிக்கிறாா் அண்ணாமலைஓஎஸ்எம் முறையை அவசரகதியில் சிபிஎஸ்இ நடைமுறைப்படுத்தியுள்ளதாக பெற்றோா் சங்கம் புகாா் நீலகிரி, கோவை, கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களுக்கு ‘ஆரஞ்சு’ எச்சரிக்கைபராமரிப்புப் பணி: வைகை உள்பட 7 விரைவு ரயில்கள் தாமதமாகும்
/
விழுப்புரம்

ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி அம்மன் கோயில் கும்பாபிஷேகம்

காணைகுப்பம் கிராமத்தில் உள்ள ஸ்ரீ அங்காள பரமேஸ்வரி மற்றும் ஸ்ரீபெரியாயி அம்மன் கோயில்களின் புனருத்தாரண, அஷ்டபந்தன மகா கும்பாபிஷேகம் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

News image

ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி அம்மன் கோயிலில் நடைபெற்ற கும்பாபிஷேகம்

Updated On :5 ஜூன் 2026, 6:50 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

விழுப்புரம் மாவட்டம், காணைகுப்பம் கிராமத்தில் உள்ள ஸ்ரீ அங்காள பரமேஸ்வரி மற்றும் ஸ்ரீபெரியாயி அம்மன் கோயில்களின் புனருத்தாரண, அஷ்டபந்தன மகா கும்பாபிஷேகம் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

இந்தக் கோயில்களின் புனரமைப்புப் பணிகள் மிகுந்த பொருள்செலவில் நிறைவுபெற்றது. இதையடுத்து கும்பாபிஷேக விழாவுக்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டன.

விழாவின் தொடக்கமாக, ஜூன் 2-ஆம் தேதி மங்கள இசையுடன் அனுக்ஞை, மகா கணபதி ஹோமம், நவகிரஹ ஹோமங்களும், தொடா்ந்து பூா்ணாஹுதி , மகா தீபாராதனையும் நடைபெற்றது.

2-ஆம் நாள் நிகழ்வாக, 3-ஆம் தேதி யாக பூஜைகள் மற்றும் சிறப்பு வழிபாடுகள் நடைபெற்றன.

இதைத் தொடா்ந்து, கும்பாபிஷேக விழா நாளான வியாழக்கிழமை அதிகாலை முதல் கோயிலில் சிறப்பு வழிபாடுகள் நடைபெற்றன. தொடா்ந்து நடைபெற்ற 5-ஆம் கால யாக பூஜைகளுக்குப் பிறகு 10 மணிக்கு யாத்ராதானம் மற்றும் கடம் புறப்பாடு நடைபெற்றது.

தொடா்ச்சியாக மேள தாளங்களுடன் 10.10 மணிக்கு ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி அம்மன், ஸ்ரீ பெரியாயி அம்மன் மற்றும் பரிவார தெய்வங்களான ஸ்ரீவீரபத்திரன், ஸ்ரீ பாவாடைராயன் சுவாமி கோயில் விமானங்களில் புனித நீா் ஊற்றப்பட்டு கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது.

தொடா்ந்து அனைத்து சுவாமி சந்நிதிகளிலும் மகா தீபாராதனை காண்பிக்கப்பட்டு பக்தா்களுக்கு பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது.

இந்நிகழ்ச்சிகளில் காணை மற்றும் சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளைச் சோ்ந்த திரளான பக்தா்கள் கலந்து கொண்டு வழிபட்டனா். ஆயந்தூா் கே. சீனிவாசன் சிவாச்சாரியாரின் சா்வசாதகம் செய்வித்து கும்பாபிஷேகத்தை நடத்தி வைத்தாா்.

Story image

தொடர்புடையது

மாகாளியம்மன் கோயிலில் மகா கும்பாபிஷேக பெருவிழா!

மாகாளியம்மன் கோயிலில் மகா கும்பாபிஷேக பெருவிழா!

கீழ அகணி சப்த கன்னிகா பரமேஸ்வரி கோயில் கும்பாபிஷேகம்

கீழ அகணி சப்த கன்னிகா பரமேஸ்வரி கோயில் கும்பாபிஷேகம்

தான்தோன்றி அம்மன் கோயில் மகா கும்பாபிஷேகம்

தான்தோன்றி அம்மன் கோயில் மகா கும்பாபிஷேகம்

வடவெட்டி ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி கோயிலில் சிறப்பு பூஜை

வடவெட்டி ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி கோயிலில் சிறப்பு பூஜை

விடியோக்கள்

அண்ணாமலையின் புதிய கட்சி? பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் பதில்

அண்ணாமலையின் புதிய கட்சி? பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் பதில்

மேயர் பிரியா - தவெக எம்எல்ஏ பல்லவி இடையே நடந்தது என்ன? | Mayor vs MLA

மேயர் பிரியா - தவெக எம்எல்ஏ பல்லவி இடையே நடந்தது என்ன? | Mayor vs MLA

Peddi movie review | சிக்ஸ் அடித்தாரா ராம் சரண்? பெத்தி திரை விமர்சனம்! | Ram Charan

Peddi movie review | சிக்ஸ் அடித்தாரா ராம் சரண்? பெத்தி திரை விமர்சனம்! | Ram Charan

முக்கிய Hard Disk-கள் திருட்டு! கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்! அமைச்சர் நிர்மல் குமார்

முக்கிய Hard Disk-கள் திருட்டு! கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்! அமைச்சர் நிர்மல் குமார்