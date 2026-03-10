Dinamani
இயக்குநர் தக்காளி சீனிவாசன் காலமானார்!எரிவாயு தட்டுப்பாடு எதிரொலி: எல்பிஜி உற்பத்தியை அதிகரிக்கிறோம் - ரிலையன்ஸ் 2 நாள்களில் திமுக - தேமுதிக தொகுதிப் பங்கீடு! எல்.கே. சுதீஷ்திமுக, அதிமுக இல்லாத கூட்டணி? ராமதாஸுடன் சசிகலா சந்திப்பு2 நாள்களில் திமுக - தேமுதிக தொகுதிப் பங்கீடு! எல்.கே. சுதீஷ்நாட்டின் கோதுமை உற்பத்தி 2% அதிகரிப்பு! 120 மில்லியன் டன் - மத்திய அரசுசௌதிக்குச் செல்ல மேற்காசியாவில் உள்ள நேபாள மக்களுக்கு அந்நாட்டு அரசு அறிவுறுத்தல்இண்டிகோ விமான நிறுவனத்தின் தலைமை செயல் அதிகாரி பீட்டர்ஸ் எல்பர்ஸ் ராஜிநாமாபாகிஸ்தானில் அறிமுகமாகும் 5ஜி: அலைக்கற்றை ஏலம் முடிந்தது!
/
விழுப்புரம்

திருவெண்ணெய்நல்லூா் சாா்-பதிவாளா் அலுவலகம் திறப்பு

திருவெண்ணெய்நல்லூா் பேரூராட்சிப் பகுதியில் ரூ.2.32 கோடியில் கட்டப்பட்டுள்ள சாா்-பதிவாளா் அலுவலகத்தை சென்னை தலைமைச் செயலகத்திலிருந்து காணொலிக் காட்சி வாயிலாக முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் செவ்வாய்க்கிழமை திறந்து வைத்தாா்.

News image
திருவெண்ணெய்நல்லூரில் அமைக்கப்பட்ட சாா்-பதிவாளா் அலுவலகத்தை சென்னை தலைமைச் செயலகத்திலிருந்து காணொலிக் காட்சி வாயிலாக முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் திறந்து வைத்த பின்னா், குத்துவிளக்கேற்றிய முன்னாள் அமைச்சா் க. பொன்முடி எம்எல்ஏ. உடன், உளுந்தூா்பேட்டை எம்எல்ஏ ஆ.ஜெ.மணிக்கண்ணன் உள்ளிட்டோா்.
Updated On :10 மார்ச் 2026, 7:44 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

விழுப்புரம் மாவட்டம், திருவெண்ணெய்நல்லூா் பேரூராட்சிப் பகுதியில் ரூ.2.32 கோடியில் கட்டப்பட்டுள்ள சாா்-பதிவாளா் அலுவலகத்தை சென்னை தலைமைச் செயலகத்திலிருந்து காணொலிக் காட்சி வாயிலாக முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் செவ்வாய்க்கிழமை திறந்து வைத்தாா்.

இதைத் தொடா்ந்து சாா்-பதிவாளா் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்வில் முன்னாள் அமைச்சா் க.பொன்முடி குத்துவிளக்கேற்றி, அலுவலக செயல்பாட்டை தொடங்கி வைத்தாா். தொடா்ந்து அவா் கூறியது:

பொதுமக்கள் மற்றும் விவசாயிகள் பத்திரப்பதிவு செய்ய வேண்டும் என்றால் வெகுதொலைவு செல்ல வேண்டிய நிலை முன்பு இருந்தது. அப்படி சென்றாலும் வெகு நேரம் காத்திருந்து பத்திரங்களைப் பதிவு செய்யும் நிலையும் இருந்து வந்தது. மேலும், பல சாா்-பதிவாளா் அலுவலகங்கள் வாடகைக் கட்டடங்களில் இயங்கி வந்தன.

ஆனால் தற்போதைய திமுக ஆட்சியில் பத்திரப் பதிவு எளிமையாக்கப்பட்டுள்ளது. அலுவலகத்துக்கு வராமலேயே அனைத்து ஆவணங்களையும் இணையவழியில் தாக்கல் செய்து, பதிவு செய்யும் வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும் சொந்த கட்டடங்களில் சாா்-பதிவாளா் அலுவலகங்கள் இயங்கி வருகின்றன.

அந்த வகையில் திருவெண்ணெய்நல்லூா் சாா்-பதிவாளா் அலுவலகம் இரண்டு தளங்களைக் கொண்டு அனைத்து வசதிகளுடனும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே பொதுமக்கள் இதை முழுமையாகப் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றாா் அவா்.

நிகழ்வில் உளுந்தூா்பேட்டை சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் ஆ.ஜெ.மணிக்கண்ணன், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் கி.அரிதாஸ், துணைப் பதிவுத் துறைத் தலைவா் கவிதாராணி, மாவட்டப் பதிவாளா் ஆனந்தகுமாா், திருவெண்ணெய்நல்லூா் ஒன்றியக்குழுத் தலைவா் கு. ஓம்சிவசக்திவேல், பேரூராட்சித் தலைவா் அஞ்சுகம் கணேசன், மாவட்ட ஊராட்சிக்குழு உறுப்பினா் பி.வி.ஆா்.சு.விசுவநாதன், பொதுப்பணித் துறைச் செயற்பொறியாளா் ராஜூ உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.

டிரெண்டிங்

திருப்பத்தூரில் புதிதாக கட்டப்பட்ட அரசு கட்டடங்கள்: முதல்வா் திறந்து வைத்தாா்!

திருப்பத்தூரில் புதிதாக கட்டப்பட்ட அரசு கட்டடங்கள்: முதல்வா் திறந்து வைத்தாா்!

கூட்டுறவு வங்கிக் கிளை திறப்பு

கூட்டுறவு வங்கிக் கிளை திறப்பு

ரூ.84 கோடியில் தகவல் தொழில்நுட்ப கட்டடம்! முதல்வா் ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார்!

ரூ.84 கோடியில் தகவல் தொழில்நுட்ப கட்டடம்! முதல்வா் ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார்!

புதிய சாா் பதிவாளா் அலுவலகங்கள், வணிக வரிக் கட்டடங்கள் திறப்பு

புதிய சாா் பதிவாளா் அலுவலகங்கள், வணிக வரிக் கட்டடங்கள் திறப்பு

வீடியோக்கள்

இளம் வயதில் அரசியலுக்கு வந்தது ஏன்?: மனம் திறந்த மைதிலி தாக்குர் | Maithili Thakur |
வீடியோக்கள்

இளம் வயதில் அரசியலுக்கு வந்தது ஏன்?: மனம் திறந்த மைதிலி தாக்குர் | Maithili Thakur |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
சென்னை வந்தடைந்த அஜித்குமார்!
வீடியோக்கள்

சென்னை வந்தடைந்த அஜித்குமார்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
துரு துரு பாடல்!
வீடியோக்கள்

துரு துரு பாடல்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
நம் வீட்டு கிச்சன் கதவுகளைத் தட்டத் தொடங்கிய ஈரான் போர்! | Explainer | LPG Crisis | Dinamani
வீடியோக்கள்

நம் வீட்டு கிச்சன் கதவுகளைத் தட்டத் தொடங்கிய ஈரான் போர்! | Explainer | LPG Crisis | Dinamani

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு