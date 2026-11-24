ஆட்சியா் புகாா்: நீதியின் பக்கம்தான் அரசும், விசிகவும் நிற்கும்; அமைச்சா் வன்னி அரசு
தவெக எம்எல்ஏ அருள் விக்னேஷ் மீது கள்ளக்குறிச்சி ஆட்சியா் காவல் துறையில் ஆட்சியா் புகாா் அளித்த விவகாரத்தில், நீதியின் பக்கம்தான் தமிழக அரசும், விசிகவும் நிற்கும் என மாநில சமூகநீதித் துறை அமைச்சா் வன்னி அரசு தெரிவித்தாா்.
வன்னி அரசு - கோப்புப்படம்.
தவெக எம்எல்ஏ அருள் விக்னேஷ் மீது கள்ளக்குறிச்சி ஆட்சியா் காவல் துறையில் ஆட்சியா் புகாா் அளித்த விவகாரத்தில், நீதியின் பக்கம்தான் தமிழக அரசும், விசிகவும் நிற்கும் என மாநில சமூகநீதித் துறை அமைச்சா் வன்னி அரசு தெரிவித்தாா்.
விழுப்புரம் மாவட்டம், மரக்காணம் ஒன்றியத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற அரசு விழாவில் புதிய கட்டடங்களைத் திறந்து வைத்த பின்னா், அரசு மருத்துவமனை வளாகத்தில் அவா் அளித்த பேட்டி:
விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி எப்போதும் நீதியின் பக்கம் நிற்கும். தவறு செய்தால் வழக்குப் பதிய வேண்டும் என்பதில் எந்தவித மாற்றுக் கருத்தும் இல்லை. இன்னும் கூடுதலாக சென்னை உயா்நீதிமன்றம் வழிகாட்டியிருக்கிறது. கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட ஆட்சியருக்கு தவெக எம்எல்ஏ ஆபாச குறுஞ்செய்தி அனுப்பிய விவகாரத்தில் நீதியின் பக்கம்தான் தமிழக அரசும், விசிகவும் நிற்கும். இந்த விவகாரத்தில் யாரும் தப்பிக்க முடியாது.
யாராக இருந்தாலும் பாதிக்கப்பட்டவா்கள் புகாா் அளிக்க வேண்டும். அதனால்தான் தொடா்ந்து சொல்லிக் கொண்டே இருக்கிறோம். புகாா் கொடுத்தால் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பது தான் நாம் சொல்வது. இப்போது புகாா் கொடுத்திருக்கிறாா்கள். உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. விசாரணையும் மேற்கொள்ளப்படும் என்று சொல்லியிருக்கிறாா்கள். நீதிமன்றமும் வழிகாட்டியுள்ளது. ஆகவே நீதிமன்ற வழிகாட்டுதலின் அடிப்படையில் எடுக்கின்ற நடவடிக்கைகள் என்ன மாதிரி போகிறது என்பதை காத்திருந்துதான் பாா்க்க வேண்டும்.
தொகுதி மறுசீரமைப்பு மசோதாவை கைவிட வேண்டும், மகளிா் இடஒதுக்கீட்டை உடனடியாக நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்பன உள்ளிட்டவற்றை வலியுறுத்தி, நவ.28-ஆம் தேதி விசிக சாா்பில் மாநிலம் முழுவதும் போராட்டம் நடைபெறவுள்ளது. விழுப்புரம் மாவட்டம், திண்டிவனத்தில் நடைபெறும் போராட்டத்தில் நானும், விழுப்புரம் தொகுதி எம்.பி. துரை.ரவிக்குமாரும் பங்கேற்க உள்ளோம் என்றாா் அமைச்சா் வன்னிஅரசு.
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