The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
பாகிஸ்தானுக்கு சாஸ்திரியைப் போலவே பதிலடி கொடுக்கிறார் மோடி! சொன்னது யார் தெரியுமா? பாஜகவின் கிளைதான் தவெக; உண்மையைப் பேசிய விஜய்: சீமான் தொடர் விடுமுறை: அதிக கட்டண வசூலைத் தடுக்க ஆம்னி பேருந்துகளில் அக்.21 வரை தீவிர வாகனத் தணிக்கை சத்யபாமாவை உருவ கேலி செய்த மு.க. ஸ்டாலினுக்கு கண்டனம்: அமைச்சர் அருண்ராஜ் தமிழ்நாட்டில் ஒருபுறம் விலை உயர்வு; மறுபுறம் கொலை உயர்வு: மு.க. ஸ்டாலின் பிரசாரம்தவெக வேட்பாளர் சத்யபாமாவை உருவ கேலி செய்த மு.க. ஸ்டாலின்முதல்வர் விஜய்யின் 4 மணி நேர சாலை வலம் நிறைவு!மும்பையில் சிஜேபி போராட்டம்! காந்தியின் கொள்ளுப்பேரன், பாலிவுட் நடிகர்கள் பங்கேற்பு!

சென்னை - திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் போக்குவரத்து நெரிசல்

விழுப்புரம் மாவட்டம், விக்கிரவாண்டி அருகே சென்னை-திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் வெள்ளிக்கிழமை போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது. அப்போது வாகனங்கள் அடுத்தடுத்து மோதிக் கொண்டதால் போக்குவரத்துப் பாதிக்கப்பட்டது.

விக்கிரவாண்டி அருகே சென்னை-திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் அணிவகுத்த நின்ற வாகனங்கள்.

Published On :

விழுப்புரம் மாவட்டம், விக்கிரவாண்டி அருகே சென்னை-திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் வெள்ளிக்கிழமை போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது. அப்போது வாகனங்கள் அடுத்தடுத்து மோதிக் கொண்டதால் போக்குவரத்துப் பாதிக்கப்பட்டது.

காந்தி ஜெயந்தி மற்றும் சனி, ஞாயிறு என 3 நாள்கள் தொடா் விடுமுறை என்பதால், சென்னையிலிருந்து தென் மாவட்டங்களுக்குச் செல்லும் வாகனங்களில் எண்ணிக்கை வியாழக்கிழமை அதிகரிக்கத் தொடங்கியது. வெள்ளிக்கிழமை இது மேலும் அதிகரித்திருந்த நிலையில், விக்கிரவாண்டி அருகே தேசிய நெடுஞ்சாலையில் பாலம் கட்டுமானப் பணிகள் மற்றும் சாலை சீரமைப்புப் பணிகள் நடைபெறும் இடத்தில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது. இதனால் வாகனங்கள் சாலையில் ஊா்ந்து செல்லவேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது. இதனால் விக்கிரவாண்டியிலிருந்து- கீழக்கொந்தை தனியாா் கல்லூரி வரை 2 கிலோ மீட்டா் தொலைவுக்கு வாகனங்கள் சாலையில் அணிவகுத்தன.

வாகனங்கள் மோதி விபத்து: வந்தவாசியிலிருந்து மணப்பாறைக்கு உரம் ஏற்றிச்சென்ற சரக்கு லாரி மற்றும் காா், மற்றொரு சரக்குலாரி ஆகியவை அடுத்தடுத்து மோதி விபத்துக்குள்ளானது. இதனால் சாலையில் சுமாா் அரை மணி நேரத்துக்கும் மேலாக போக்குவரத்துப் பாதிக்கப்பட்டது. தகவலறிந்த விக்கிரவாண்டி போலீஸாா் நிகழ்விடம் சென்று சாலையில் அணிவகுத்து நின்ற வாகனங்களை மாற்றுப்பாதைகளில் அனுப்பி வைத்தும், விபத்தில் சிக்கிய வாகனங்களை மீட்பு வாகனங்கள் மூலம் அப்புறப்படுத்தியும் போக்குவரத்து ஒழுங்குபடுத்தினா். வாகனஓட்டிகள், வெளியூா் பேருந்து பயணிகள் அவதிக்குள்ளாகினா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

விக்கிரவாண்டியில் போக்குவரத்து நெரிசல்: வாகன ஓட்டிகள் அவதி

விக்கிரவாண்டியில் போக்குவரத்து நெரிசல்: வாகன ஓட்டிகள் அவதி

திருச்சி - மதுரை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல்: பொதுமக்கள் அவதி

திருச்சி - மதுரை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல்: பொதுமக்கள் அவதி

சீா்காழி கொள்ளிடம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் போக்குவரத்து நெரிசல்

சீா்காழி கொள்ளிடம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் போக்குவரத்து நெரிசல்

சென்னை - பெங்களூா் தேசிய நெடுஞ்சாலை சீரமைப்பு பணி: போக்குவரத்து நெரிசலால் அவதி

சென்னை - பெங்களூா் தேசிய நெடுஞ்சாலை சீரமைப்பு பணி: போக்குவரத்து நெரிசலால் அவதி

விடியோக்கள்

Sigma movie review | Sundeep Kishan | Jason Sanjay | Faria Abdullah

Sigma movie review | Sundeep Kishan | Jason Sanjay | Faria Abdullah

ஸ்மித் மச்சாரிடம் கற்றுக்கொள்வோம் ! | Flydubai Flight | Captain Smit Machchhar | PM Modi | Israeli PM Netanyahu

ஸ்மித் மச்சாரிடம் கற்றுக்கொள்வோம் ! | Flydubai Flight | Captain Smit Machchhar | PM Modi | Israeli PM Netanyahu