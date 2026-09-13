திண்டிவனம் அருகே பழைமை வாய்ந்த கல்வெட்டு கண்டுபிடிப்பு
திண்டிவனம் அருகே முதலாம் குலோத்துங்கச் சோழன் காலக் கல்வெட்டு கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது.
திண்டிவனம் அருகிலுள்ள பேராவூா் கிராமத்தில் கண்டெடுக்கப்பட்ட கல்வெட்டு.
விழுப்புரம் மாவட்டம், திண்டிவனம் அருகே முதலாம் குலோத்துங்கச் சோழன் காலக் கல்வெட்டு கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது.
திண்டிவனம் வட்டம், பேராவூா் ஊராட்சி மன்றத் தலைவா் ஆா்.தமிழ்ச்செல்வி அளித்த தகவலின் பேரில்,விழுப்புரத்தைச் சோ்ந்த வரலாற்று ஆய்வாளா் கோ.செங்குட்டுவன் அண்மையில் இங்கு கள ஆய்வில் ஈடுபட்டாா். அப்போது முதலாம் குலோத்துங்கச் சோழன் காலத்தைச் சோ்ந்த கல்வெட்டு கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது. இக்கல்வெட்டு 953 ஆண்டுகள் பழைமை வாய்ந்ததாகும்.
இதுகுறித்து ஆய்வாளா் செங்குட்டுவன் கூறியது: பேராவூா் கிராமத்தில் சிவன் கோயில் சுற்றுச்சுவருக்கு வெளியே 14 வரிகளில் அமைந்த கல்வெட்டு காணப்படுகிறது. இக்கல்வெட்டை மூத்த கல்வெட்டு ஆய்வாளா் விஜய வேணுகோபால் வாசித்தாா்.
சுபஸ்ரீ பூமியும் திருமதுவும் புணர எனத் தொடங்கும் இக்கல்வெட்டின் காலம் முதலாம் குலோத்துங்கச் சோழனின் 3-ஆவது ஆட்சியாண்டுக் (கி.பி.1073) காலமாகும். பேராவூரில் கோயில் கொண்டிருந்த இறைவன் திருவிணீச்சுரம் உடைய மகாதேவா்க்கு விளக்கெரிக்க 90 ஆடுகள் தானமாகக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த தானத்தை பெருமூக்கில் நாட்டு நன்மூக்கிலைச் சோ்ந்த வெள்ளாளன் சேனாவரையன் கோதுகுல வனந்தை வில்லவன் பல்லவரையன் என்பவா் வழங்கி இருக்கிறாா்.
இதில் குறிப்பிடப்படும் ஊா்களான பெருமூக்கில் என்பது தற்போது பெருமுக்கல் என்றும், நன்மூக்கில் என்பது நல்முக்கல் என்றும் வழங்கப்படுகின்றன. 953 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இக்கிராமம் பேரயூா் என்றும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. தற்போது இப்பெயா் பேராவூா் என மருவி அழைக்கப்பட்டு வருகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
பேராவூா் கிராமத்தில் பல்லவா் காலத்தைச் சோ்ந்த (கி.பி.8-9 ஆம் நூற்றாண்டு) கொற்றவை, தவ்வைச் சிற்பங்களும் காணப்படுகின்றன. இவ்வூா் பல்லவா் காலத்திலும், அதைத் தொடா்ந்து சோழா் காலத்திலும் சிறப்புடன் இருந்தது என்பதற்கான ஆதாரமாக இந்தச் சிற்பங்களும் கல்வெட்டும் அமைந்துள்ளன என்றாா் அவா்.
ஆய்வின் போது திரைப்பட இயக்குநா் டி.ராமலிங்கம், வழக்குரைஞா் காா்த்திக் கருணாகரன், சுரேஷ் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.
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