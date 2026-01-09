weekly predictions
வார பலன்கள்
வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் - கும்பம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
Published on

முக்கிய முடிவை சரியாக எடுப்பீர்கள். இக்கட்டான தருணங்களில் உங்கள் சமயோஜித புத்தி கை கொடுக்கும்.

உத்தியோகஸ்தர்கள் சக ஊழியர்களிடம் சுமுகமாகப் பழகுவீர்கள். வியாபாரிகள் சுறுசுறுப்பாக இயங்கிக் கொண்டிருப்பீர்கள். விவசாயிகளின் விளைப்பொருள்களுக்கு சந்தையில் நல்ல விலை கிடைக்கும்.

அரசியல்வாதிகளுக்கு கட்சியில் மதிப்பு, மரியாதைகள் அதிகரிக்கும். கலைத்துறையினரின் படைப்புகள் மக்களிடம் சரியான முறையில் சென்றடையும். பெண்களுக்கு சுபகாரியங்கள் நடக்கும். மாணவர்கள் தேர்வுகளில் நல்ல மதிப்பெண்களை அள்ளுவீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - ஜனவரி 9, 10.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.