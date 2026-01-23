வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் - கடகம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
தொழிலில் சிறப்பான வளர்ச்சி அடைவீர்கள். பேச்சின் மூலம் அனைவரையும் கவருவீர்கள்.

உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலகப் பணிகளில் அலட்சியமின்றிச் செயல்படுவீர்கள்.

வியாபாரிகள் விலை உயர்ந்த பொருள்களை முதலில் விற்று முதலீடுகளிலிருந்த பற்று வரவைக் குறைப்பீர்கள்.

விவசாயிகள் புதிய குத்தகைகளைத் தேடிச் செல்வீர்கள்.

அரசியல்வாதிகளின் ஆதாயமான முயற்சிகள் ஈடேறும்.

கலைத்துறையினரின் வருமானம் படிப்படியாக அதிகரிக்கும்.

பெண்கள் விலை உயர்ந்த பொருள்களை வாங்குவீர்கள். மாணவர்கள் ஊக்கத்தைக் கூட்டிக்கொண்டு படிப்பீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.லை.

