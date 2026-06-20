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வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் (ஜூன் 19 - 25) - மேஷம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..

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வார பலன்கள்

Updated On :20 ஜூன் 2026, 6:41 pm IST

கே.சி.எஸ். ஐயர்

தடைகளைக் கடந்து உங்கள் செயல்களில் வெற்றி பெறுவீர்கள். தேவைக்கேற்ற வருமானம் இருக்கும்.

உத்தியோகஸ்தர்கள் சக ஊழியர்களிடம் அதிகம் நெருக்கம் காட்ட வேண்டாம். வியாபாரிகள் புதிய முயற்சிகளில் வெற்றி பெற பாடுபடுவீர்கள்.

விவசாயிகளுக்கு வரவேண்டிய பழைய பாக்கிகள் வசூல் ஆகும்.

அரசியல்வாதிகள் சிலருக்குக் கட்சியில் புதிய பதவிகள் கிடைக்கும். கலைத்துறையினர் ரசிகர்களுக்கு ஓரளவு மிதமாகச் செலவு செய்வீர்கள்.

பெண்களுக்கு உடல் உபாதைகள் நீங்கும். மாணவர்கள் பெற்றோர் சொல் கேட்டு நடப்பீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.

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