வார பலன்கள் (ஜூன் 19 - 25) - மீனம்

குடும்பத்தினரிடம் பாசம், அன்பு அதிகரிக்கும். வருமானம் படிப்படியாக உயரும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் சக ஊழியர்களின் தவறுகளைத் திருத்துவீர்கள். வியாபாரிகள் பொறுமையுடன் செயலில் இறங்கி நேரடியாக வியாபாரத்தைக் கவனிப்பீர்கள். விவசாயிகளின் பொருள்களுக்கு சந்தையில் மதிப்பு உயரும்.
அரசியல்வாதிகள் மேலிடத்தின் கவனத்தை ஈர்ப்பீர்கள். கலைத்துறையினரைத் தேடி புதுப்புது வாய்ப்புகள் வரும்.
பெண்கள் குலதெய்வ பிரார்த்தனைகளை நிறைவேற்றுவீர்கள். மாணவர்கள் உள்ளரங்கு விளையாட்டுகளில் வெற்றி பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - ஜூன் 24, 25.
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