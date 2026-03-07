வார பலன்கள் - துலாம்

பொருளாதாரம் சீராக இருக்கும். அரசு வழியில் ஆதாயங்களும் பூர்விகச் சொத்துகளும் கிடைக்கும்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு வருமானம் சிறப்பாக இருக்கும். வியாபாரிகள் விற்பனையில் முக்கிய இலக்கை எட்டுவீர்கள். விவசாயிகளுக்கு நீர்ப்பாசன வசதிகள் நன்றாக இருக்கும்.
அரசியல்வாதிகள் சிறப்பாகத் தொண்டாற்றுவார்கள். கலைத்துறையினரின் திறமைகள் வெளியே தெரிய ஆரம்பிக்கும். பெண்களுக்கு குழந்தைகளால் மகிழ்ச்சி உண்டாகும்.
மாணவர்கள் சோம்பலை மூட்டைக் கட்டி வைத்துவிட்டு படிப்பில் சுறுசுறுப்பாக ஈடுபடுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
