பங்குச்சந்தையில் லாபமா? நஷ்டமா? உங்கள் ஜாதகம் சொல்லும் அதிர்ஷ்டமும் ஆபத்தும்!
பங்குச்சந்தை லாப-நஷ்டங்களை நிர்ணயிக்கும் கிரக நிலைகள் பற்றி விரிவாக...
பங்குச்சந்தை - IANS
ஜோதிடத்தின்படி, வானியல் அமைப்புகளும் கிரகங்களின் இயக்கங்களும் மனித நடத்தையில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி, சந்தை உளவியலையும் போக்குகளையும் பாதிக்கின்றன. பங்கு வர்த்தக ஜோதிடத்தின் அடிப்படைக் கோட்பாடுகளைப் பற்றி அறிந்துகொள்வோம்.
கோள்களின் சஞ்சாரம்
ராசி மண்டலத்தில் கோள்களின் அமைவிடம் மற்றும் அவற்றுக்கிடையேயான பார்வைத் தொடர்புகள் ஆகியவை, சந்தை நகர்வுகள் எவ்வாறு தூண்டப்படுகின்றன என்பதைப் பகுப்பாய்வு செய்து ஆராய ஜோதிடர்களுக்கு உதவுகின்றன. உதாரணமாக, சந்திரன் மற்றும் செவ்வாய் ஆகிய கோள்களின் சேர்க்கை, ஒரு தனிநபர் பங்குச்சந்தை மூலம் வருமானம் ஈட்ட உதவுகிறது.
நிறுவனங்களின் ஜாதகங்கள்
ஒரு தனிநபரின் பிறந்த தேதியைக் கொண்டு அவரது பங்குச்சந்தை சார்ந்த எதிர்காலத்தை ஜோதிடர்களால் கணிக்க முடிவது போலவே, ஒரு நிறுவனம் தொடங்கப்பட்ட தேதியை அடிப்படையாகக் கொண்டு அந்த நிறுவனத்திற்கான ஜாதகத்தையும் கணிக்க முடியும். இத்தகைய ஜாதகங்கள், நிறுவனத்திற்கான நிதிசார் வாய்ப்புகள் மற்றும் சந்தையின் ஒட்டுமொத்தப் போக்கு குறித்த புரிதலைப் பெற உதவுகின்றன.
சந்திரனின் சுழற்சிகள்
முதலீட்டாளர்களின் நடத்தை மற்றும் சந்தை மனநிலை ஆகியவை சந்திரனின் நிலைகளையும் சார்ந்திருக்கின்றன. உதாரணமாக, அமாவாசை என்பது புதிய தொடக்கங்களோடு தொடர்புடையது; அதேவேளையில், பௌர்ணமி விரைவான மற்றும் திடீர் மாற்றங்களைக் குறிக்கிறது.
பின்னோக்கிய இயக்கம்
பூமியிலிருந்து பார்க்கும்போது, ஒரு கோள் தனது சுற்றுப்பாதையில் பின்னோக்கி நகர்வதே 'பின்னோக்கிய இயக்கம்' எனப்படும். பங்குச்சந்தை சார்ந்த ஜோதிடக் கண்ணோட்டத்தில், ஒரு கோள் இத்தகைய பின்னோக்கிய இயக்கத்தில் இருக்கும்போது, அது பெரும்பாலும் நிதிச் சந்தைகளில் போக்கு மாற்றம், தாமதங்கள் மற்றும் மறுமதிப்பீடுகள் போன்ற நிகழ்வுகளைக் குறிக்கிறது.
லக்கினத்திற்கு 2-ம் வீடு - செல்வம், நிதி வளங்கள்
வலுவான மற்றும் நல்ல கிரகப் பார்வை கொண்ட 2-ம் வீடு, நிதி நிலைத்தன்மை, சாதகமான முதலீட்டு முடிவுகள் மற்றும் ஒருவரின் நிதி மதிப்பைப் பற்றிய தெளிவான புரிதல் ஆகியவற்றைக் குறிக்கிறது. சுபக் கிரகங்கள் நிதி நிலையை மேம்படுத்துவதோடு, சிறந்த இடர் மேலாண்மைத் திறனையும், நிதி சார்ந்த சுய-மதிப்பு உணர்வையும் அளிக்கின்றன.
லக்கினத்திற்கு 5-ம் வீடு - ஊகம்
இடர் ஏற்பு கணக்கிடப்பட்ட இடர் ஏற்பு, முடிவெடுத்தல் மற்றும் புதுமையான வர்த்தக உத்திகள் மூலம் பங்குச்சந்தை வர்த்தகத்தில் வெற்றியை 5-ம் வீடு தீர்மானிக்கிறது. பங்குச்சந்தை ஜோதிடத்தின்படி, சுபக் கிரகங்கள் வாய்ப்புகளைப் பயன்படுத்திக்கொள்ளும் திறனையும், சந்தையின் சரியான நேரத்தைப் புரிந்துகொண்டு செயல்படும் திறனையும் ஊக்குவிக்கின்றன.
லக்கினத்திற்கு 9-ம் வீடு - அதிர்ஷ்டம், ஞானம்
9-ம் வீட்டில் உள்ள கிரகங்கள் நம்பிக்கைக்குரிய வாய்ப்புகள், சாதகமான சந்திப்புகள் மற்றும் சந்தை வெற்றிக்கான திடீர் நிகழ்வுகளைக் கொண்டு வருகின்றன. வலுவான 9-ம் வீடு என்பது வர்த்தகத்தில் ஒரு தத்துவார்த்த அணுகுமுறையையும், சந்தை போக்குகள் குறித்த பரந்த கண்ணோட்டத்தையும் குறிக்கிறது.
லக்கினத்திற்கு 10-ம் வீடு - தொழில், பொது நற்பெயர்
தொழில்முறை நற்பெயர், தலைமைத்துவத் திறன்கள் மற்றும் சக வர்த்தகர்களிடமிருந்து கிடைக்கும் மரியாதை போன்ற காரணிகள் மூலம் 10-ம் வீடு எவ்வாறு வெற்றியைத் தீர்மானிக்கிறது என்பதைப் பங்குச்சந்தை ஜோதிடம் விளக்குகிறது. இங்கு, சுபக் கிரகங்கள் வர்த்தகத்தில் வலுவான பணி நெறிமுறையையும் லட்சியத்தையும் வெளிப்படுத்துகின்றன.
லக்கினத்திற்கு 11-ம் வீடு - லாபம், சமூகத் தொடர்புகள்
செல்வம், முக்கியமான தொடர்புகள் மற்றும் லாபகரமான கூட்டு முயற்சிகளை ஈர்ப்பதன் மூலம் 11-ம் வீடு பங்குச்சந்தை வெற்றியைப் பாதிக்கிறது. வலுவான 11-ம் வீடு என்பது ஆதரவான சமூக வட்டத்தையும், லாபகரமான முடிவுகளுக்குத் தனது தொடர்புகளைப் பயன்படுத்திக்கொள்ளும் ஆற்றலையும் குறிக்கிறது.
லக்கினத்திற்கு 3-ம் வீடு - தகவல் தொடர்பு, அறிவுத்திறன்
பிறப்பு ஜாதகத்தின் 3-ம் வீட்டில் உள்ள கிரகங்கள் பங்குச்சந்தையில் பகுப்பாய்வுத் திறன், தகவல் தொடர்புத் திறன் ஆகியவற்றை மேம்படுத்துகின்றன. நல்ல கிரகப் பார்வை கொண்ட 3-ம் வீடு, மாறிவரும் சந்தை சூழலுக்கு ஏற்ப தகவமைத்துக்கொள்ளும் திறனையும், சந்தையில் உள்ள மற்றவர்களுடன் திறம்படத் தொடர்புகொள்ளும் ஆற்றலையும் குறிக்கிறது.
பங்குச்சந்தையில் ஒருவருக்குக் கிடைத்த லாபம் போல் மற்றவருக்கும் கிடைக்கும் என்பது தவறான புரிதல். லாபம் அடைந்தவரே ஒரு சில நேரங்களில் நஷ்டத்தைத் தருவதாக இருக்கும். அது அவரவரின் பிறந்த ஜாதகத்தால் ஏற்படும் விளைவுகள் என்பதைப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.
தன யோகம் (செல்வ யோகம்)
சுபக் கிரகங்கள் (குரு, சுக்கிரன் மற்றும் புதன்) செல்வத்தைக் குறிக்கும் வீடுகளுடன் (2, 5, 9 அல்லது 11-ம் வீடுகள்) தொடர்புகொள்ளும்போது தன யோகம் உருவாகிறது. இவ்விரு அம்சங்களும் இணையும்போது அல்லது சாதகமான பார்வையைப் பெறும்போது நிதி செழிப்பும் வளமும் உண்டாகிறது. தன யோகம் கொண்ட வர்த்தகர்கள் இயல்பாகவே நிதி சார்ந்த வெற்றியை ஈர்க்கும் தன்மையைக் கொண்டிருப்பார்கள்; மேலும் பங்குச்சந்தையில் சிறந்து விளங்குவார்கள்.
ராஜ யோகம்
லக்னம், ஒன்பதாம் வீட்டு அதிபதி அல்லது பத்தாம் வீட்டுடன் சுபக் கிரகங்கள் (குரு, சுக்கிரன், சந்திரன்) சாதகமான சேர்க்கையை அல்லது தொடர்பை ஏற்படுத்தும்போது ராஜ யோகம் உண்டாகிறது. இது அதிகாரம், ஆளுமை மற்றும் தலைமைத்துவத்தைக் குறிக்கிறது. பங்கு வர்த்தகம் உள்ளிட்ட பல்வேறு முயற்சிகளில் வெற்றியைத் தேடித்தருகிறது. ராஜ யோகம் கொண்ட வர்த்தகர்கள் சிறந்த தலைமைத்துவப் பண்புகள், வியூக ரீதியான தொலைநோக்குப் பார்வை மற்றும் சந்தையைத் திறம்படக் கையாளும் திறன் ஆகியவற்றை வெளிப்படுத்துவார்கள்.
கஜகேசரி யோகம்
சந்திரனுக்குச் சாதகமான நிலையில் (அதாவது சேர்க்கை, பரஸ்பர பார்வை அல்லது கேந்திர ஸ்தானங்களில்) குரு அமரும்போது கஜகேசரி யோகம் உருவாகிறது. இந்த யோகம் அறிவு, ஞானம் மற்றும் செழிப்பை மேம்படுத்துகிறது. இந்த யோகம் கொண்ட வர்த்தகர்கள் கூர்மையான பகுப்பாய்வுத் திறன், தொலைநோக்குப் பார்வை, சந்தையின் பரந்த வாய்ப்புகளைச் சரியாகப் பயன்படுத்திக்கொள்ளும் ஆற்றல் ஆகியவற்றைக் கொண்டிருப்பார்கள்.
தன யோகம் மற்றும் ராஜ யோகத்தின் கலவை
தன யோகம் மற்றும் ராஜ யோகம் ஆகிய இரண்டும் இணைந்திருப்பது பங்குச் சந்தையில் நிதி வெற்றியையும் அங்கீகாரத்தையும் பெற்றுத்தரும் ஒரு சிறப்பான அமைப்பாகும். இவ்வகையான யோகபலனைப் பெற்ற வர்த்தகர்கள், நற்பெயர் மற்றும் அதிகாரத்துடன் கணிசமான பொருள் செல்வத்தையும் ஈட்டக்கூடும். இவர்கள் பெரும்பாலும் தொலைநோக்குப் பார்வை கொண்ட தலைவர்களாகவும், நிதி உலகை எளிதாகவும் நேர்த்தியாகவும் கையாளும் திறன் கொண்டவர்களாகவும் திகழ்வார்கள்.
தோல்விகளுக்கு வழிவகுக்கும் யோகங்கள்
இதனை முக்கியமாகக் காணவேண்டியது அவசியமாகிறது. காரணம் சிலர் தமக்குள்ள வெற்றிக்கான / லாபத்திற்க்கான யோகங்களை மட்டுமே கண்டு பங்குச்சந்தையில் நுழைந்து பெரிய அளவிலான இழப்பைச் சந்திக்கின்றனர். மேலும் அவர்களின் ஜாதகத்தில் யோகமற்ற / தோல்விகளுக்கான யோகமும் இருப்பதைக் கணிக்க மறப்பதால், லாபம் கிடைக்கும் எனும் நேரத்தில் நஷ்டத்தை அடைகின்றனர்.
விபரீத ராஜயோகம்
ராஜயோகத்திற்கு நேர்மாறாக, தீய கிரகங்கள் (சனி, ராகு, செவ்வாய்) 6, 8 அல்லது 12 ஆம் வீடுகளில் எந்த பலனும் இல்லாமல் இருக்கும்போது விபரீத ராஜயோகம் ஏற்படுகிறது. பங்குச்சந்தையில் உள்ள ஆஸ்ட்ரோவின் படி, இந்த யோகத்தின் இருப்பு நிதி விஷயங்கள் உள்பட வர்த்தகத்தில் பின்னடைவு மற்றும் சவால்களுக்கு வழிவகுக்கிறது. முதலில் பெருத்த லாபமடைந்து பின்னர் மொத்தத்தையும் இழக்கும் நிலை ஏற்படுகிறது.
கிரக மாலிகா யோகம்
கிரஹ மாலிகா யோகம், ஜாதகத்தில் பல கிரகங்கள் அடுத்தடுத்த வீடுகளில் அமைந்து, ஒரு மாலை போன்ற ஒரு கிரக அமைப்பை உருவாக்கும்போது ஏற்படுகிறது. சம்பந்தப்பட்ட கிரகங்களின்படி, இந்த யோகம் உறுதியற்ற தன்மை மற்றும் நிலையற்ற தன்மையைக் குறிக்கலாம், இது முதலீட்டாளர்களுக்குப் பங்குச்சந்தையில் நிலையான ஆதாயங்களைப் பெறுவதற்குச் சவாலாக இருக்கும்.
பாப கர்தாரி யோகா (சர்ப்ப தோஷம்)
தீய கிரகங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட வீட்டை இருபுறமும் வைத்திருக்கும்போது, அவற்றின் செல்வாக்கு தடைப்படுகிறது. உதாரணமாக, சனியும் செவ்வாயும் 2வது வீட்டில் இருப்பதால், பங்குச் சந்தையில் கூட பொருளாதார இழப்புகள் மற்றும் சவால்கள் ஏற்படலாம். இந்த யோகம் நிதி ஸ்திரத்தன்மையை அடைவதில் தடைகள், தாமதங்களைச் சித்தரிக்கிறது.
கேமதுருமா யோகம்
ஒரு ஜாதகத்தில் சந்திரனின் இருபுறமும் கிரகங்கள் இல்லாதபோது கேமதுருமா யோகம் ஏற்படுகிறது. இது ஆதரவு இல்லாததைக் குறிக்கிறது. பங்கு வர்த்தக ஜோதிடத்தின்படி, இது பகுத்தறிவற்ற முடிவெடுப்பதற்கும், சந்தை ஏற்ற இறக்கங்களுக்கு எளிதில் பாதிக்கப்படுவதற்கும், உணர்ச்சி ஏற்ற இறக்கங்களுக்கும் வழிவகுக்கிறது, இதன் விளைவாக முதலீட்டாளர்களுக்குத் தோல்விகள் மற்றும் இழப்புகள் ஏற்படுகின்றன.
கிரக யுத்த யோகம்
இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட கிரகங்கள் நெருக்கமாக இருக்கும்போது கிரக யுத்தத்தில் ஈடுபடும்போது, கிரக யுத்த யோகம் ஏற்படுகிறது. இவ்வாறு பெருக்கப்படும் முரண்பட்ட ஆற்றல்கள் பங்குச் சந்தையில் ஏற்ற இறக்கம் மற்றும் நிச்சயமற்ற தன்மைக்கு வழிவகுக்கும். முதலீட்டாளர்கள் இத்தகைய கடினமான காலங்களில் செல்ல கடினமாக இருக்கலாம், இதன் விளைவாக இழப்புகள் ஏற்படும். அதனால் ஒருவரின் ஜாதகத்தைத் தீர்க்கமாக ஆராய்ந்து பின்னர் பங்குச் சந்தையில் ஈடுபட்டால் நிச்சயம் வெற்றியை எட்டலாம்.
குஜ (செவ்வாய்) தோஷம்
ஒரு ஜாதகத்தில் செவ்வாய் சில வீடுகளை ஆக்கிரமித்து, நிதி உள்பட வாழ்க்கையின் பல்வேறு அம்சங்களில் ஒற்றுமை, மோதல்கள் மற்றும் தடைகளைக் கொண்டு வரும்போது குஜ தோஷம் எழுகிறது. குஜ தோஷமானது மனக்கிளர்ச்சியான நடத்தை, ஆக்ரோஷமான வர்த்தக நுட்பங்கள் மற்றும் தேவையற்ற இடர்பாடுகளை வெளிப்படுத்துகிறது. இது பங்குச் சந்தையில் இழப்புகளுக்கு வழிவகுக்கிறது.
ஏழரை சனியின் காலம்
சனியின் ஏழரை ஆண்டுக் காலத்தில், சனி சந்திரன் ராசிக்கு முந்தைய, இணைந்த மற்றும் பின் வரும் ராசிகளின் வழியாகச் செல்கிறது. இது சவால்கள் மற்றும் தடைகளுடன் தொடர்புடையது என்பதால், இந்த காலம் நிதி வரம்புகள், பின்னடைவுகள் மற்றும் ஏற்ற இறக்கங்களுடன் ஒத்துப்போகலாம். பங்குச் சந்தையைப் பற்றிப் பேசினால், அது நிதிச் சரிவுகள், சந்தைத் திருத்தங்கள் மற்றும் ஏற்ற இறக்கம், முதலீட்டாளர்களுக்கு லாபத்தைக் கட்டுப்படுத்தும்.
பங்குச் சந்தை ஜோதிடத்தின் நன்மைகள்
ஜோதிடம் மற்றும் பங்குச் சந்தையின் கலவையானது, கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி பல நன்மைகளை வழங்குகிறது.
பங்குச்சந்தை ஜோதிடம், பாரம்பரிய சந்தைப் பகுப்பாய்விற்கு ஒரு மாற்றுப் பார்வையை வழங்குகிறது. இதனால், வழக்கமான முறைகளில் புறக்கணிக்கப்படக்கூடிய நுண்ணறிவுகளை இது வழங்குகிறது. முன் கணிப்புத் திறன்களை மேலும் மேம்படுத்துகிறது. சந்தை மற்றும் முதலீட்டாளர் உணர்வுகள் உள்ளிட்ட உளவியல் காரணிகளின்படி சந்தையின் நடத்தையைப் பாதிக்கும் நுண்ணறிவுகளையும் வழங்குகிறது.
நிதி ஜோதிடத்தின் சவால்கள்
பங்குச் சந்தையில் ஜோதிடத்திற்கு நடைமுறைச் சான்றுகள் இல்லை, இது அதன் நம்பகத்தன்மையைக் கேள்விக்குள்ளாக்குகிறது, ஏனெனில் இது சந்தை நகர்வுகளைக் கணிப்பதில் திறமையற்றது என்று கூறப்படுகிறது.
ஜோதிடப் பகுப்பாய்வு அகநிலை சார்ந்ததாகவும், புரிதலுக்கு உட்பட்டதாகவும் இருப்பதால், அது கணிப்புகளிலும் முடிவுகளிலும் மாறுபாடுகளை உருவாக்குகிறது.
ஜோதிடக் கணிப்புகளின் அடிப்படையில் கற்பனையான முதலீடுகளைச் செய்வதில் ஆபத்து உள்ளது. எனவே, நிதி முடிவுகளை எடுப்பதற்கு ஜோதிடத்தை நம்புவது நெறிமுறைக் கருத்தாய்வுகளுடன் தொடர்புடையது.
முடிவுரை
ஜோதிடம் பங்குச் சந்தை குறித்த சுவாரஸ்யமான பார்வைகளை வழங்குவதோடு, வர்த்தகத்தில் தங்களின் வாய்ப்புகளைப் பற்றி அறிந்துகொள்ளவும் தனிநபர்களுக்கு உதவுகிறது. வர்த்தகர்கள் ஜோதிடத்தைத் தங்கள் பகுப்பாய்வில் ஒருங்கிணைத்து, வானியல் தாக்கங்களுக்கும் நிதிச் சந்தைகளுக்கும் இடையிலான சிக்கலான இடைவினைகள் குறித்த தங்கள் புரிதலை மேம்படுத்திக்கொள்ளலாம்.
தொடர்புக்கு : WA 98407 17857
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