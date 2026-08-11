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தினப் பலன்கள்

மேஷம் - இன்றைய ராசி பலன் (11.08.2026)

மேஷம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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Updated On :10 ஆகஸ்ட் 2026, 5:56 pm IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று வியாபாரம் தொடர்பான பயணங்கள் செல்ல நேரிடும். உடல்நிலையில் சோர்வு, மந்தமான நிலைகள் தோன்றும் என்றாலும் எடுக்கும் காரியங்களைச் சுறுசுறுப்பாகச் செய்து முடிப்பீர்கள். திருமணவயதை அடைந்தவர்களுக்கு சிறப்பான மணவாழ்க்கை அமையும். சிலர் நினைத்தவரையே கைப்பிடிப்பர்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை, மஞ்சள், பச்சை

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 1, 3, 5

Summary

மேஷம் இன்றைய ராசிபலன் (11.08.2026) | Mesham Rasipalan Today | Aries Horoscope Today in Tamil

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