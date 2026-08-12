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தினப் பலன்கள்

மேஷம் - இன்றைய ராசி பலன் (12.08.2026)

மேஷம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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Updated On :11 ஆகஸ்ட் 2026, 5:49 pm IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று சிலருக்கு மனதில் நினைத்தவரையே கைப்பிடிக்கும் யோகம் உண்டாகும். திருமண சுபகாரியங்கள் தடபுடலாக கைகூடும். கொடுக்கல்-வாங்கல் சரளமான நிலையில் நடைபெறும். கொடுத்த கடன்களும் தடையின்றி வசூலாகும். மாணவர்கள் கல்வியில் ஈடுபாட்டுடன் செயல்பட்டு வெற்றிக்கனியினைப் பறிப்பார்கள்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு, வெள்ளை

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 1, 3, 9

Summary

மேஷம் இன்றைய ராசிபலன் (12.08.2026) | Mesham Rasipalan Today | Aries Horoscope Today in Tamil

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