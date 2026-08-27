தனுசு - இன்றைய ராசி பலன் (27.08.2026)
தனுசு - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
தனுசு - தனுசு
இன்று எவ்வளவுதான் கஷ்டப்பட்டு உழைத்தாலும் எதிர்பார்த்த பலன்களைப் பெறமுடியாது. தேவையற்ற பொழுதுபோக்குகளும் நண்பர்களின் சேர்க்கைகளும் வீண் பிரச்சினைகளை உண்டாக்கிவிடும் என்பதால் எதிலும் கவனம் தேவை.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம், வெளிர் பச்சை, ஆரஞ்சு
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 6, 9
Summary
தனுசு இன்றைய ராசி பலன் (27.08.2026) | Dhanusu Rasipalan Today | Sagittarius Horoscope in Today Tamil
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