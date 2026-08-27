கும்பம் - இன்றைய ராசி பலன் (27.08.2026)
கும்பம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
கும்பம் - கும்பம்
இன்று உடல் ஆரோக்கியம் சிறப்பாகவே இருக்கும். பணம் பலவழிகளில் தேடிவந்து உங்கள் பாக்கெட்டை நிரப்பும். தாராள மான தனவரவுகளால் குடும்பத்தேவைகள் அனைத்தும் கைகூடும். பொன், பொருள், ஆடை, ஆபரணம் சேரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள், நீலம்
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 3, 5
Summary
கும்பம் இன்றைய ராசி பலன் (27.08.2026) | Kumbam Rasipalan Today | Aquarius Horoscope Today Tamil
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