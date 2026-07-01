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தினப் பலன்கள்

ரிஷபம் - இன்றைய ராசி பலன் (26.07.2026)

ரிஷபம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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Updated On :26 ஜூலை 2026, 12:00 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இன்று பணிகளை செய்து முடிக்க தேவையான வசதி வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். தேவையற்ற வார்த்தைகளை தவிர்ப்பது நன்மை தரும். குடும்பத்தில் உறவினர் வருகை இருக்கும். கணவன், மனைவிக்கிடையே மகிழ்ச்சி நீடிக்கும். பிள்ளைகள் முன்னேற்றத்தில் அக்கறை காட்டுவீர்கள். தந்தையின் உடல்நலத்தில் கவனம் தேவை.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை, வெளிர் நீலம்

அதிர்ஷ்ட எண்: 3, 7

Summary

ரிஷபம் இன்றைய ராசி பலன் (26.07.2026) | Rishabam Rasipalan Today | Taurus Horoscope Today Tamil

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