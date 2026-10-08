விருச்சிகம் - இன்றைய ராசி பலன் (09.10.2026)
விருச்சிகம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
விருச்சிகம் - விருச்சிகம்
இன்று பயணங்கள் மூலம் வீண் அலைச்சலும், காரிய தாமதமும் உண்டாகும். புதிய நட்புகள் கிடைக்கும். அடுத்தவர் செயல்களுக்கு பொறுப்பேற்காமல் தவிர்ப்பது நல்லது. பணம் கொடுக்கல் வாங்கலில் கவனம் தேவை.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மெரூன், ஊதா
அதிர்ஷ்ட எண்: 7, 8
Summary
விருச்சிகம் இன்றைய ராசி பலன் (09.10.2026) | Viruchigam Rasipalan Today | Scorpio Horoscope Today in Tamil
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