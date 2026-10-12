கும்பம் - இன்றைய ராசி பலன் (13.10.2026)
கும்பம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
கும்பம் - கும்பம்
இன்று வெளியூர் பயணவாய்ப்புகள் உண்டாகலாம். சோம்பலும் சோர்வும் உண்டாகலாம். மனதில் தேவையற்ற எண்ணங்கள் ஏற்படும். வழக்குகளில் சாதகமான நிலை காணப்படும். திடீர் செலவு உண்டாகலாம். காரியங்களில் தடைதாமதம் ஏற்படும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம், வெளிர் பச்சை, இளமஞ்சள்
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 2, 4, 9
Summary
கும்பம் இன்றைய ராசி பலன் (13.10.2026) | Kumbam Rasipalan Today | Aquarius Horoscope Today Tamil
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