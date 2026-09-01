மேஷம் - இன்றைய ராசி பலன் (13.09.2026)
மேஷம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று மற்றவர்களுடன் வாக்குவாதங்களை தவிர்ப்பதால் பகை ஏற்படாமல் இருக்கும். எவ்வளவு திறமையாக செயல்பட்டாலும் பாராட்டு கிடைப்பது அரிது. சிலரது எதிர்பாராத பேச்சு மனவருத்தத்தை தரலாம் கவனம் தேவை.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம், மஞ்சள்
அதிர்ஷ்ட எண்: 1, 5
Summary
மேஷம் இன்றைய ராசிபலன் (13.09.2026) | Mesham Rasipalan Today | Aries Horoscope Today in Tamil
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