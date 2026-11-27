வார பலன்கள் (நவ. 27 - டிச. 3) - தனுசு
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
எதிர்பார்த்த உதவி கிடைக்கும். மனதில் இருந்த சஞ்சலங்கள் குறைந்து தெளிவு உண்டாகும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் மேலதிகாரியிடம் விட்டுக் கொடுத்து நடந்துகொள்வீர்கள். வியாபாரிகள் கடையை அலங்கரித்து வாடிக்கையாளர்களைக் கவர்வீர்கள். விவசாயிகள் சக விவசாயிகளை ஊக்கப்படுத்துவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் கட்சி மேலிடத்துக்குத் தகவல் அனுப்பும் பொழுது கவனமாக இருப்பீர்கள். கலைத்துறையினர் துறை ரீதியான பயணங்களை மேற்கொள்வீர்கள். பெண்கள் குழந்தைகளுடன் மகிழ்ச்சியாகப் பொழுதைக் கழிப்பீர்கள். மாணவர்கள் பெற்றோரின் அறிவுரைகளைக் கேட்பீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - நவம்பர் 28, 29.
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