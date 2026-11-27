வார பலன்கள் (நவ. 27 - டிச. 3) - விருச்சிகம்
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
செய்கின்ற முயற்சிக்கு எதிர்பார்த்த வெற்றி கிடைக்கும். உடன்பிறந்தோரின் தேவைகளை அறிந்து நிறைவேற்றி வைப்பீர்கள். தொழில் சார்ந்த பணிகளில் முன்னேற்றம் காணப்படும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் மேலதிகாரிகளிடம் கவனமாகப் பேசுவீர்கள். வியாபாரிகள் எதிர்வரும் போட்டிகளைச் சந்திப்பீர்கள். விவசாயிகள் அமோகமான விளைச்சலைக் காண்பீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் தொண்டர்களின் ஆதரவைப் பெறுவீர்கள். கலைத்துறையினர் ரசிகர் மன்றங்களுக்குச் செலவு செய்வீர்கள். பெண்கள் ஆன்மிகத்தில் நாட்டம் அதிகரிக்கக் காண்பீர்கள். மாணவர்கள் பெரியோரை மதித்து நடப்பீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - நவம்பர் 27.
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