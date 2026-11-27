வார பலன்கள் (நவ. 27 - டிச. 3) - மேஷம்
மேஷ ராசிக்கு எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
உற்றார், உறவினர், நண்பர்களிடம் ஒற்றுமையாகப் பழகுவீர்கள். முயற்சிக்கு ஏற்ற வெற்றி கிடைக்கும். எவருக்கும் வாக்குக் கொடுக்க வேண்டாம்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலகப் பிரச்னைகளுக்குத் தீர்வு காண்பீர்கள். வியாபாரிகள் விற்பனையில் லாபத்தைக் காண்பீர்கள். விவசாயிகள் புதிய குத்தகைகளை நாடிப் பெறுவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் கட்சிப் பிரசாரங்களில் தைரியத்துடன் ஈடுபடுவீர்கள். கலைத்துறையினர் துறையில் திறமைகளை வெளிப்படுத்த வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். பெண்களுக்கு உடல் நலம், மனவளம் இரண்டும் மேலோங்கும். மாணவர்கள் புதிய உயர்கல்வியில் சேர்வீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
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