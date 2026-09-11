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வார பலன்கள் (செப். 11 - 17) - மகரம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..

weekly predictions
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பழைய கடன்கள் வசூலாகும். குழந்தைகளை வெளியூருக்கு அனுப்பி படிக்க வைப்பீர்கள். உடலையும் மனதையும் சீராக வைத்துக் கொள்வீர்கள்.

உத்தியோகஸ்தர்கள் மேலதிகாரிகளின் ஒத்துழைப்பைப் பெறுவீர்கள். வியாபாரிகளுக்கு கொடுக் கல் வாங்கல் சீராசு இருக்கும். விவசாயிகளுக்கு வருமானம் பல வகையிலும் வந்து சேரும்.

அரசியல்வாதிகள் கட்சியில் நிலவும் போட்டிசுளை சாதுர்யமாகச் சமாளிப்பீர்கள். கலைத் துறையினர் உற்சாகத்துடன் பணியாற்றுவீர்கள்.

பெண்கள் மழலை பாக்கியத்தால் மகிழ்ச்சி அடைவீர்கள். மாணவர்கள் பேச்சுப்போட்டி யில் கலந்துகொள்வீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம்-செப்டம்பர் 11.

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