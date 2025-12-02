செய்திகள்

சசிகுமார், கவின் உடன் நடிக்கும் பிக் பாஸ் நடிகை!

பிக் பாஸ் புகழ் கெமி, புதிதாக இரு படங்களில் நடிக்க ஒப்பந்தமாகியுள்ளது குறித்து...
கெமி
கெமிபடம் - இன்ஸ்டாகிராம்
Updated on
1 min read

பிக் பாஸ் சீசன் 9 நிகழ்ச்சியில் போட்டியாளராகப் பங்கேற்று வெளியேறிய நடிகை கெமி, சசிகுமார் நடிக்கும் படத்தில் நடித்து வருகிறார். இயக்குநர் ராஜு முருகன் இயக்கிவரும் மை லார்ட் படத்தில் வில்லியாக நடிக்கிறார்.

விஜய் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பிக் பாஸ் சீசன் 9 நிகழ்ச்சி, 9 வது வாரத்தை எட்டியுள்ளது. இப்போட்டியில் குறைந்த வாக்குகளைப் பெற்றதற்காக 7 வது வாரத்தில் நடிகை கெமி வெளியேற்றப்பட்டார்.

கூடைப்பந்தாட்ட வீராங்கனையான கெமி, தற்போது முழு நேர நடிகையாக மாறியுள்ளார். இந்நிலையில், தனது நடிப்புப் பயணம் குறித்து பகிர்ந்துள்ள நடிகை கெமி, புதிதாக இரு படங்களில் நடிக்க ஒப்பந்தமாகியுள்ளார்.

இயக்குநர் ராஜு முருகன் - சசிகுமார் கூட்டணியில் உருவாகிவரும் மை லார்ட் படத்தில் கெமி ஒப்பந்தமாகியுள்ளார். இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு முடிந்த நிலையில், படத்தில் எதிர்மறையான பாத்திரத்தில் நடித்துள்ளதாகக் குறிப்பிட்டுள்ளார். இப்படம் டிசம்பர் இறுதியில் வெளியாகவுள்ளது.

மை லார்ட் பட போஸ்டர்
மை லார்ட் பட போஸ்டர்

இதனையடுத்து லோகேஷ் கனகராஜ் உதவியாளர் விஷ்ணு எடவன் இயக்கும் ஹாய் திரைப்படத்திலும் நடிக்கவுள்ளார்.

இப்படத்தில் நடிகர் கவின் - நயன்தாரா இணைந்து நடிக்கின்றனர். இவர்களுடன் நடித்த அனுபவம் மிகவும் சிறப்பாக இருந்ததாகவும், சினிமாவுக்கு புதிது என்பதால், இருவருமே தனக்கு நடிக்க உதவியதாகவும் கெமி குறிப்பிட்டுள்ளார்.

ஹாய் பட போஸ்டர்
ஹாய் பட போஸ்டர்

பிக் பாஸில் மக்கள் மனங்களை வென்ற கெமி, அடுத்தடுத்து புதிய படங்களில் ஒப்பந்தமாகியுள்ளதால், ரசிகர்கள் பலர் வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

Summary

Bigg boss 9 kemy act in sasikumar, kavin, nayanthara movies

