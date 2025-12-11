கொம்புசீவி டிரைலர்!

நடிகர் சண்முக பாண்டியனின் கொம்புசீவி படத்தின் டிரைலர் வெளியாகியுள்ளது.
மறைந்த நடிகர் விஜயகாந்த்தின் மகன் சண்முக பாண்டியனை நாயகனாக வைத்து இயக்குநர் பொன்ராம் ’கொம்புவீசி’ என்கிற படத்தை இயக்கியுள்ளார்.
நகைச்சுவை கேங்ஸ்டர் கதையாக உருவான கொம்புவீசியில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிகர் சரத்குமார் நடிக்க, யுவன் சங்கர் ராஜா இசையமைத்திருக்கிறார். இப்படத்தின் டீசர் வெளியாகி கவனம் பெற்றிருந்தது.
கொம்புசீவி திரைப்படம் வருகிற டிச. 19 ஆம் தேதி திரைக்கு வருமென அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிலையில், இப்படத்தின் டிரைலரை இன்று வெளியிட்டுள்ளனர். நகைச்சுவையுடன் கூடிய ஆக்சன் காட்சிகள் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன.
