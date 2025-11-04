கிஸ் படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி! அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு!

செய்திகள்

நடிகர் கவினின் கிஸ் படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கிஸ் திரைப்படம் ஜென் மார்டின் இசையமைப்பில் ரொமாரியோ பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் கடந்த செப்டம்பர் 19 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகி கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றது.

இப்படத்தை நடன இயக்குநர் சதீஷ் கிருஷ்ணன் இயக்க, கவின் நாயகனாகவும் ப்ரீத்தி அஸ்ரானி நாயகியாகவும் நடித்திருந்தனர்.

மேலும், இந்தப் படத்தில் விடிவி கணேஷ், தேவயானி, கௌசல்யா, ஆர்ஜே விஜய், கல்யாண் மாஸ்டர் மற்றும் பிரபு ஆகியோர் நடித்துள்ளனர்.

இந்த நிலையில், கிஸ் திரைப்படம் ஜீ5 ஓடிடி வரும் நவ. 7 ஆம் தேதி வெளியாகவுள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

திரையரங்குகளில் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்ற கிஸ் திரைப்படம், ஓடிடியில் வெளியாகி ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்க்குமா என்பதைப் பொறுத்திருந்ததுதான் பார்க்க வேண்டும்.

