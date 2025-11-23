10 கோடி பார்வைகளைக் கடந்த ஊறும் பிளட்!

டியூட் திரைப்படத்தில் இடம்பெற்ற ஊறும் பிளட் பாடல் 100 மில்லியன் பார்வைகளைக் கடந்துள்ளது.
இயக்குநரும் நடிகருமான பிரதீப் ரங்கநாதன் - இயக்குநர் கீர்த்தீஸ்வரன் கூட்டணியில் வெளியான “டியூட்” திரைப்படம் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றாலும் 2கே ரசிகர்களிடம் வரவேற்பைப் பெற்று வெற்றிப்படமானதுடன் ரூ. 140 கோடி வரை வசூலித்து ஆச்சரியப்படுத்தியது.
தற்போது, நெட்பிளிக்ஸ் ஓடிடியில் வெளியாகி பரவலாக பார்க்கப்பட்டு வருகிறது.
இந்த நிலையில், இப்படத்தில் இடம்பெற்ற முதல் பாடலான ‘ஊறும் பிளட்’ பாடல் யுடியூபில் 100 மில்லியன் (10 கோடி) பார்வைகளைக் கடந்து அசத்தியுள்ளது.
இதுவே, சாய் அபயங்கரின் முதல் தமிழ் சினிமா பாடலாகும். இதற்கு முன் வெளியான மலையாளப் படமான பல்டியில் இடம்பெற்ற ஜாலக்காரி பாடல் ரசிகர்களிடம் வரவேற்பைப் பெற்றதைத் தொடர்ந்து ஊறும் பிளட்டும் டிரெண்ட் ஆகியுள்ளது.
