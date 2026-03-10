ஆர்யா - 40 திரைப்படத்தில் 2 நாயகிகள்!

நடிகர் ஆர்யா நடிப்பில் உருவாகும் புதிய திரைப்படத்தில் நிகிலா விமல் மற்றும் வைஷ்ணவி சைதன்யா ஆகியோர் நடிக்கின்றனர்.
நடிகர் ஆர்யா நடிப்பில் இறுதியாக வெளியான கேப்டன், காதர் பாட்ஷா என்கிற முத்துராமலிங்கம் ஆகிய திரைப்படங்கள் கலவையான விமர்சனங்களையே பெற்றன.
தற்போது, பா. இரஞ்சித்தின் வேட்டுவம் திரைப்படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார். இப்படம் கோடை வெளியீடாகத் திரைக்கு வரலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த நிலையில், அடுத்ததாக இயக்குநர் ஜீவா சங்கர் இயக்கத்தில் தன் 40-வது திரைப்படத்திற்காக ஆர்யா தயாராகி வருகிறார். இதில், நாயகிகளாக நடிகைகள் நிகிலா விமலும் வைஷ்ணவி சைதன்யாவும் நடிக்கின்றனர்.
உடற்பயிற்சி கூடத்தில் இவர்கள் இருவருடனும் ஆர்யா எடுத்துக்கொண்ட புகைப்படங்கள் இன்ஸ்டாகிராமில் வெளியிடப்பட்டு கவனம் பெற்றுள்ளது.
summary
actors nikhila vemal and vaishnavi chaitanya in arya - 40 movie directed by jeeva sankar
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
டிரெண்டிங்
எஸ்டிஆர் - 51 திரைப்படத்தில் சந்தானம்!
ஏகே - 64 திரைப்படத்தில் மோகன்லால்?
சிவகார்த்திகேயனுக்கு ஜோடியாகும் பாக்யஸ்ரீ போர்ஸ்?
ஷாருக்கானின் கிங் வெளியீட்டுத் தேதி!
வீடியோக்கள்
சஞ்சு சாம்சன் ஜெயித்த கதை!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
#t20wc | டி20 உலகக் கோப்பை: இந்தியா மீண்டும் சாம்பியன்! | T20 World Cup
தினமணி வீடியோ செய்தி...
நிதீஷ் நிலைமை எடப்பாடிக்கும் ஏற்படுமா? | ADMK | Avadi Kumar interview | EPS | BJP
தினமணி வீடியோ செய்தி...
யூத் டிரைலர்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...