ஜன நாயகன் பூஜா ஹெக்டே போஸ்டர்!

நடிகை பூஜா ஹெக்டே பிறந்த நாளை முன்னிட்டு ஜன நாயகன் போஸ்டர் வெளியாகியுள்ளது.
இயக்குநர் எச். வினோத் நடிகர் விஜய்யின் ஜனநாயகன் திரைப்படத்தை இயக்கி முடித்துள்ளார். இப்படத்தின் எடிட்டிங் பணிகள் வரை முடிவடைந்ததுள்ளதால் உறுதியாக பொங்கல் வெளியீடாகத் திரைக்கு வரவுள்ளது.
இதில், நாயகியாக பூஜா ஹெக்டேவும் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் மமிதா பைஜூவும் நடித்துள்ளனர்.
இந்த நிலையில், பூஜா ஹெக்டேவின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு இவருக்கான ஜன நாயகன் போஸ்டரை தயாரிப்பு நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ளது.
இதில், கயல் என்கிற கதாபாத்திரத்தில் பூஜா நடிக்கிறார். இப்படம் அடுத்தாண்டு ஜன. 9 ஆம் தேதி திரைக்கு வருகிறது.
இதையும் படிக்க: உடனடியாக தனுஷுடன் இணையும் எச். வினோத்!
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.