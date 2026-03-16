சசியின் நூறு சாமி முதல் தோற்ற போஸ்டர்!

நடிகர் விஜய் ஆண்டனியின் நூறு சாமி திரைப்படத்தின் முதல் தோற்ற போஸ்டர் வெளியாகியுள்ளது.
நடிகர் விஜய் ஆண்டனி இயக்குநர் சசி கூட்டணியில் உருவான பிச்சைக்காரன் திரைப்படம் 2016 ஆம் ஆண்டு வெளியாகி மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்றது. இப்படத்தில் இடம்பெற்ற ’நூறு சாமிகள் இருந்தாலும்’ பாடல் இன்றும் கேட்கப்பட்டு வரும் ஹிட் பாடல்களில் ஒன்றாகவே இருக்கிறது.
தற்போது, இக்கூட்டணியில் புதிய திரைப்படம் உருவாகி வருகிறது. இதுவும் உணர்வுப்பூர்வமாகவே எழுதப்பட்டுள்ளதால், படத்திற்கு, ‘நூறு சாமி’ எனப் பெயரிட்டுள்ளனர்.
இந்த நிலையில், இப்படத்தின் முதல் பார்வை போஸ்டரை இன்று வெளியிட்டுள்ளனர்.
இதில் விஜய் ஆண்டனி, ஸ்வாசிகா ஆகியோர் இடம்பெற்றுள்ளனர். மேலும், முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் லிஜோமோல், கருணாஸ், காவ்யா அனில் ஆகியோர் நடித்துள்ளனர்.
இப்படம் மே மாதம் திரைக்கு வரவுள்ளதால் விரைவில் டீசர் மற்றும் பாடல்கள் வெளியாகும் எனத் தெரிகிறது.
