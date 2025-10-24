செய்திகள்

பாலகிருஷ்ணாவின் அகண்டா - 2 கிளிம்ஸ் விடியோ!

பாலகிருஷ்ணாவின் அகண்டா - 2 படத்தின் கிளிம்ஸ் விடியோ.
பாலகிருஷ்ணாவின் அகண்டா - 2 கிளிம்ஸ் விடியோ!
Published on
Updated on
1 min read

நடிகர் பாலகிருஷ்ணாவின் அகண்டா - 2 படத்தின் கிளிம்ஸ் விடியோ வெளியாகியுள்ளது.

போயபதி ஸ்ரீனு இயக்கத்தில் நந்தமுரி பாலகிருஷ்ணா நடித்த தெலுங்குப் படம் அகண்டா. இப்படத்தில் பிரக்யா ஜைஸ்வால், ஜகபதி பாபு, பூர்ணா உள்ளிட்டோர் நடித்து இருந்தார்கள்.

இந்தப் படம் ரசிகர்களின் வரவேற்பைப் பெற்று அதிக வசூலை அள்ளியது. ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடியிலும் வெளியாகி நல்ல விமர்சனங்களைப் பெற்றது. அகண்டா திரைப்படம் தமிழில் மொழிமாற்றம் செய்யப்பட்டு திரையரங்குகளில் வெளியானது.

அகண்டா முதல் பாகத்துக்கு கிடைத்த வரவேற்பையடுத்து இரண்டாம் பாகம் எடுக்கப்படுகிறது. முதல் பாகத்தில் நடித்த நடிகர்களே அகண்டா இரண்டாம் பாகத்திலும் நடிக்கிறார்கள். அகண்டா இரண்டாம் பாகத்துக்கும் தமன் இசையமைக்கிறார்.

இந்த நிலையில், இந்தப் படத்தின் கிளிம்ஸ் விடியோ வெளியாகி இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

அகண்டா -2 திரைப்படம் வரும் டிசம்பர் 5 ஆம் தேதி திரைக்கு வரவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

The teaser video of actor Balakrishna's film Akhanda - 2 has been released.

பாலகிருஷ்ணா
Balakrishna
Akhanda

